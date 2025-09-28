TIP PREDLAŽE – TURSKA 1: Kajzeri juriša na prvenac

* Tedesko mora Feneru da vrati samopouzdanje

NEDELjA,

Konja – Bašakšehir 0-2

Rize – Kasimpaša 1X

FENERBAHČE – ANTALIJA 1

KAJZERI – G`BIRLIGI 1

PONEDELjAK,

Bešiktaš – Kodžaeli 1&3+

Vreme je da se turbulencije u Fenerbahčeu smire, italijanski stručnjak Tedsko je zamenio Murinja i od njega se traži da pokrene velikana i vrati ga u šampionsku trku.

Kajzeri uz poslednji Kodžaeli nema pobedu u u prvenstvu. Gde će, ako ne pred svojim pristalicama, protiv kvalitetom sebi sličnog Genčlerbiligija, svoj prvenac pokušati da pojuri.