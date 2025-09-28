Tip fudbal

TIP PREDLAŽE – TURSKA 1: Kajzeri juriša na prvenac

Žarko Urošević

28. 09. 2025. u 10:20

* Tedesko mora Feneru da vrati samopouzdanje

FOTO: Tanjug/AP Photo/Francisco Seco

NEDELjA, 

Konja – Bašakšehir    0-2

Rize – Kasimpaša 1X

FENERBAHČE – ANTALIJA 1

KAJZERI – G`BIRLIGI   1

PONEDELjAK, 

Bešiktaš – Kodžaeli   1&3+

Vreme je da se turbulencije u Fenerbahčeu smire, italijanski stručnjak Tedsko je zamenio Murinja i od njega se traži da pokrene velikana i vrati ga u šampionsku trku.    

Kajzeri uz poslednji Kodžaeli nema pobedu u u prvenstvu. Gde će, ako ne pred svojim pristalicama, protiv kvalitetom sebi  sličnog Genčlerbiligija, svoj prvenac pokušati da pojuri.

Tagovi
Drugi pišu

Pročitajte više

