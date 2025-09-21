IVAN KECOJEVIĆ: Eibar iskustvom pojedinaca kažnjava Sosijedad

* Leonesa se pojačala u finišu prelaznog roka

Profimedia

MOJ TIP

nedelja,

Seuta – Saragosa 1

Albasete – Valjadolid GG

EIBAR – SOSIJEDAD B 1

Malaga – Kadiz 0-2

Kordoba – Santadner 3+

ponedeljak,

BURGOS – GRANADA 1

Kec mi je fiks sa meča zakazanog u Eibaru, gde domaćin može da iskoristi iskustvo i kvalitet svojih pojedinaca kako bi savladao Sosijedad B.

Burgos je dobar, a ima i istog takvog trenera. Osmo mesto na tabeli, očekujem da zameni nekim boljim, posle duela sa poslednjom Granadom.