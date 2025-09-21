IVAN KECOJEVIĆ: Eibar iskustvom pojedinaca kažnjava Sosijedad
* Leonesa se pojačala u finišu prelaznog roka
MOJ TIP
nedelja,
Seuta – Saragosa 1
Albasete – Valjadolid GG
EIBAR – SOSIJEDAD B 1
Malaga – Kadiz 0-2
Kordoba – Santadner 3+
ponedeljak,
BURGOS – GRANADA 1
Kec mi je fiks sa meča zakazanog u Eibaru, gde domaćin može da iskoristi iskustvo i kvalitet svojih pojedinaca kako bi savladao Sosijedad B.
Burgos je dobar, a ima i istog takvog trenera. Osmo mesto na tabeli, očekujem da zameni nekim boljim, posle duela sa poslednjom Granadom.
