IVAN KECOJEVIĆ: Eibar iskustvom pojedinaca kažnjava Sosijedad

Žarko Urošević

21. 09. 2025. u 08:30

* Leonesa se pojačala u finišu prelaznog roka

Profimedia

nedelja, 

Seuta – Saragosa 1

Albasete – Valjadolid GG

EIBAR – SOSIJEDAD B 1

Malaga – Kadiz 0-2

Kordoba – Santadner 3+

ponedeljak, 

BURGOS – GRANADA 1

Kec mi je fiks sa meča zakazanog u Eibaru, gde domaćin može da iskoristi iskustvo i kvalitet svojih pojedinaca kako bi savladao Sosijedad B.

Burgos je dobar, a ima i istog takvog trenera. Osmo mesto na tabeli, očekujem da zameni nekim boljim, posle duela sa poslednjom Granadom.

