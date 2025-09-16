Tip fudbal

LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote

В.М.

16. 09. 2025. u 12:02

TIP vam je i za danas pripremio tiket sa tri "sigurice".

ЛАГАНО ДОЛАЗИ: Тип предлог за сигурица тикет са три реалне квоте

FOTO: Profimedia

Utorak

18.30 Hapoel PT - Makabi TA 2 (1,31)

20.00 RKC Valvajk -  Vitese 1 (1,26)
20.15 El Hilal- El Duhail 1 (1,26)

Ukupna kvota: 2,07

BONUS VIDEO: Kladioničarske priče Milana Đurice

