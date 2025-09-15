Tip fudbal

TIP IZDVAJA ZA PONEDELJAK: Kec u Sofiji

Žarko Urošević

15. 09. 2025. u 09:09

* Gradski derbi Bugarske CSKA najčešće završava slavljenički

ТИП ИЗДВАЈА ЗА ПОНЕДЕЉАК: Кец у Софији

Profimedia

NAŠ PREDLOG

16.00: Niki Volos - PAOK B   1   (1.50)

17.00:CSKA SOFIJA - SLAVIJA S.   1  (1.75)

19.00: Fredericija - Vejle  2-3  (2.10)

19.00: RAKOV - GORNjIK  1  (1.85)

19.30: Hapoel TA - Beitar J. 0-2  (1.75)

19.55: Gomel - Vitebsk  H  (3.15)

20.30: Saragosa - Albasete  3+  (1.60)

20.45: KOMO - ĐENOVA  1   (1.70)

21.00: Espanjol - Majorka 3+  (1.65)

21.00: Železničar - Borac BL  GG  (1.75)

