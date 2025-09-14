PETAR PUAČA: Roma ređa minimalce

* Bivši napadač Kremonezea, prognozira pojedine parove Serije A

MOJ TIP

NEDELjA,

ROMA – TORINO 1&0-2

ATALANTA – LEĆE 1&3+

Piza – Udineze 0-3

Sasuolo – Lacio 2-4

Milan – Bolonja 1, TimI2+

PONEDELjAK,

Verona – Kremoneze X

Komo – Đenova 3+

Roma je i Pizu i Bolonju dobila minimalcem (1:0). Smatram da neće odustati od takve taktike, trebalo bi da savlada i Torino, uz 0-2.

Pobedu očekujem i od Atalante, protiv Lećea, samo uz više golova.