PETAR PUAČA: Roma ređa minimalce
* Bivši napadač Kremonezea, prognozira pojedine parove Serije A
MOJ TIP
NEDELjA,
ROMA – TORINO 1&0-2
ATALANTA – LEĆE 1&3+
Piza – Udineze 0-3
Sasuolo – Lacio 2-4
Milan – Bolonja 1, TimI2+
PONEDELjAK,
Verona – Kremoneze X
Komo – Đenova 3+
Roma je i Pizu i Bolonju dobila minimalcem (1:0). Smatram da neće odustati od takve taktike, trebalo bi da savlada i Torino, uz 0-2.
Pobedu očekujem i od Atalante, protiv Lećea, samo uz više golova.
