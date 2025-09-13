TIP PREDLAŽE – BRAZIL 1: Žuventud kvari „ples“ Flamenga
* Palmeiras rešeta po Internasionalu
SUBOTA,
Fortaleza – Vitorija 1
Gremio – Mirasol X2
PALMEIRAS – INTERNASIONAL 1&3+
NEDELjA,
Fluminense – Korintians 2-3
Bragantino – Sport Resife 1
Atlatiko MG – Santos X2
ŽUVENTUD – FLAMENGO 1X
Sao Paulo – Botafogo GG
PONEDELjAK,
Vasko – Seara 1X
UTORAK,
Bahija – Kruzeiro GG
Palmeiras je posle remija sa Korintijansom pao sa drugog na treće mesto, što ga je udaljilo od titule. Pomak prema vrhu trebalo bi da napravi pobedom kod kuće nad prosečnim Internasionalom. Kec je fiks kola.
Žuventud jeste u zoni ispadanja, ali je u dobroj formi, ima tri pobede iz pet poslednjih mečeva. U okršaju sa liderom Flamengom može do boda, a možda i do pobede.
