TIP PREDLAŽE – BRAZIL 1: Žuventud kvari „ples“ Flamenga

Žarko Urošević

13. 09. 2025. u 10:04

* Palmeiras rešeta po Internasionalu

SUBOTA,

Fortaleza – Vitorija 1

Gremio – Mirasol X2

PALMEIRAS – INTERNASIONAL 1&3+

NEDELjA, 

Fluminense – Korintians 2-3

Bragantino – Sport Resife 1

Atlatiko MG – Santos X2

ŽUVENTUD – FLAMENGO 1X

Sao Paulo – Botafogo GG

PONEDELjAK, 

Vasko – Seara 1X

UTORAK, 

Bahija – Kruzeiro GG

Palmeiras je posle remija sa Korintijansom pao sa drugog na treće mesto, što ga je udaljilo od titule. Pomak prema vrhu trebalo bi da napravi pobedom kod kuće nad prosečnim Internasionalom. Kec je fiks kola.

Žuventud jeste u zoni ispadanja, ali je u dobroj formi, ima tri pobede iz pet poslednjih mečeva. U okršaju sa liderom Flamengom može do boda, a možda i do pobede.

