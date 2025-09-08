Tip fudbal

TIP IZDVAJA ZA PONEDELJAK: Eibar klasa za Andoru

Žarko Urošević

08. 09. 2025. u 09:36

* U Švajcarskoj, Slovenija na tankom "ledu"

Aleksa Stanković

16.30: Uzbekistan - Iran  0-2  (1.50)

17.30: Hapoel Rišon - Hapoel Ranana  1  (1.90)

18.00: Gvineja - Alžir  2  (1.90)

18.30: Fakel - Arsenal Tula GG  (1.75)

20.30: EIBAR - ANDORA 1  (1.80)

20.45: ŠVAJCARSKA - SLOVENIJA  1  (1.50)

20.45: Hrvatska - Crna Gora  2-3  (2.00)

20.45: Belorusija - Škotska  2  (1.50)

01.00: Kajuba - CRB  1  (1.90)

