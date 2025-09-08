TIP IZDVAJA ZA PONEDELJAK: Eibar klasa za Andoru
* U Švajcarskoj, Slovenija na tankom "ledu"
NAŠ PREDLOG
Vivatbet poklanja FREEBET za Eurobasket
Kladi se na mečeve Evropskog prvenstva i stiže ti 25% keš-beka!
16.30: Uzbekistan - Iran 0-2 (1.50)
17.30: Hapoel Rišon - Hapoel Ranana 1 (1.90)
18.00: Gvineja - Alžir 2 (1.90)
18.30: Fakel - Arsenal Tula GG (1.75)
20.30: EIBAR - ANDORA 1 (1.80)
20.45: ŠVAJCARSKA - SLOVENIJA 1 (1.50)
20.45: Hrvatska - Crna Gora 2-3 (2.00)
20.45: Belorusija - Škotska 2 (1.50)
01.00: Kajuba - CRB 1 (1.90)
