Tip fudbal

TIP IZDVAJA ZA PONEDELJAK: Kec u Udinama

Žarko Urošević

25. 08. 2025. u 12:00

* Sevilja i Hetafe zaključali odbrane

ТИП ИЗДВАЈА ЗА ПОНЕДЕЉАК: Кец у Удинама

Foto: Profimedia

NAŠ PREDLOG: 

16.00: URAL - ULjANOVSK   1  (1.50)

18.30: LEVADIJAKOS - KIFISIJA  1  (2.00)

18.30: UDIONEZE - VERONA 1  (2.00)

19.30: Albasete - Santander  3+  (1.70)

19.30: BILBAO - VILjAREAL  1  (1.70)

20.00: Vašaš - Tisakečket  1  (1.60)

20.45: INTER - TORINO  2-3  (2.10)

21.00: Njukasl - Liverpul  GG  (1.70)

21.30: Sevilja - Hetafe  0-2  (1.65)

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KRISTIJANO RONALDO POSTAO MUSLIMAN?! Da li će da promeni i ime?

KRISTIJANO RONALDO POSTAO MUSLIMAN?! Da li će da promeni i ime?