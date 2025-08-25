TIP IZDVAJA ZA PONEDELJAK: Kec u Udinama
* Sevilja i Hetafe zaključali odbrane
NAŠ PREDLOG:
16.00: URAL - ULjANOVSK 1 (1.50)
18.30: LEVADIJAKOS - KIFISIJA 1 (2.00)
18.30: UDIONEZE - VERONA 1 (2.00)
19.30: Albasete - Santander 3+ (1.70)
19.30: BILBAO - VILjAREAL 1 (1.70)
20.00: Vašaš - Tisakečket 1 (1.60)
20.45: INTER - TORINO 2-3 (2.10)
21.00: Njukasl - Liverpul GG (1.70)
21.30: Sevilja - Hetafe 0-2 (1.65)
