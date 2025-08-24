Tip fudbal

3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti

В.М.

24. 08. 2025. u 11:27

REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas tri utakmice na kojima se očekuju golovi.

Tanjug/AP

Nedelja

13.30 Arminija - Dinamo Drezden UG 3+ (1,54)

14.00 Midtjiland - Silkeborg UG 3+ (1,39)
17.30 Borusija M. - Hamburger UG 3+ (1,52)

 Ukupna kvota: 3,25

