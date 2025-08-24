3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas tri utakmice na kojima se očekuju golovi.
Nedelja
13.30 Arminija - Dinamo Drezden UG 3+ (1,54)
17.30 Borusija M. - Hamburger UG 3+ (1,52)
Ukupna kvota: 3,25
RUSIJA TO NIJE OČEKIVALA! Ovo je danas doživela Marija Šarapova
Marija Šarapova, ruska teniserka, nikada neće zaboraviti ono što je na Vimbldonu uradila 2004. Tada je imala samo 17 godina i osvojila je svoju prvu grend slem titulu. Sada, malo više nego dve decenije kasnije, doživela je još veći teniski uspeh.
24. 08. 2025. u 12:16
ŽIVOT IDE DALjE! Arijana Mihajlović pronašla partnera tri godine nakon Sinišine smrti i donela važnu odluku
SUPRUGA Siniše Mihajlovića odlučila je da napravi drastičnu promenu u životu.
21. 08. 2025. u 09:06
KO JE MISTERIOZNI MUŠKARAC? Zbog njega Ana Ivanović blista posle bračnog brodoloma
KRUPNE promene su se desile u životu Ane Ivanović. Razvod od Bastijana Švajnštajgera je Srpkinji i te kako teško pao, ali u poslednje vreme nekada najbolja teniserka sveta se vznatno trgla.
21. 08. 2025. u 11:39
