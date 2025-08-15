TIP IZDVAJA ZA VIKEND: Livingston svežiji od Hibsa
* Sporting zicer, Petrolul skuplja oktane nad Hermanštatom
NAŠ PREDLOG ZA 100 DINARA
PETAK,
20.45: REN - MARSELj 2 (2.10)
21.00: Velež - Željezničar H (3.30)
SUBOTA,
16.30: Tondela - Famalikao 2 (2.45)
18.00: Mariehamn - KTP 2 (2.40)
18.15: Mehelen - Gent 2 (3.30)
20.30: PETROLUL - HERMANŠTAT 1 (2.40)
NEDELjA,
16.00: LIVINGSTON - HIBERNIJAN 1 (3.00)
17.30: Mančester j. - Arsenal 1 (3.90)
18.30: Ulm - Elverzberg 2 (2.30)
20.30: Rapid - FKSB 2 (2.90)
NAŠ PREDLOG ZA 500 DINARA
PETAK,
20.00: Čukarički - Spartak 1 (1.75)
20.45: Oud Heverle - Genk 2 (1.65)
SUBOTA,
13.00: Suvon - Ulsan GG (1.70)
18.00: Lilestrem - Start 1 (1.60)
20.00: Jablonec - Slavija P. 2 (1.70)
20.15: LEH - KORONA 1 (1.60)
NEDELjA,
14.30: Tvente - PSV 2 (1.60)
16.30: Haken - Oster 1 (1.65)
20.15: OLIMPIJA - KOPER 1 (1.60)
21.30: Esapnjol - Atl. Madrid 2 (1.65)
NAŠ PREDLOG ZA 1000 DINARA
PETAK,
19.00: Stromsgodset - Bodo 2 (1.37)
20.15: Ujpešt - Kišvarda 1H (1.30)
SUBOTA,
16.00: Grimzbi - Njuport 1 (1.45)
17.00: Hartberg - Salcburg 2 (1.45)
19.00: MONAKO - AVR 1 (1.37)
20.00: Zamalek - Arab Kontraktor 1 (1.45)
NEDELjA,
14.00: Bangkok j. - Rejong 1 (1.25)
19.30: Krasnodar - Soči 1 (1.37)
20.30: Bešiktaš - Ejup 1 (1.45)
21.30: SPORTING - AROUKA 1 (1.28)
