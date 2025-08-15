Tip fudbal

TIP IZDVAJA ZA VIKEND: Livingston svežiji od Hibsa

Žarko Urošević

15. 08. 2025. u 14:35

* Sporting zicer, Petrolul skuplja oktane nad Hermanštatom

NAŠ PREDLOG ZA 100 DINARA

PETAK,

20.45: REN - MARSELj  2  (2.10)

21.00: Velež - Željezničar  H  (3.30)

SUBOTA,

16.30: Tondela - Famalikao  2  (2.45)

18.00: Mariehamn - KTP 2  (2.40)

18.15: Mehelen - Gent  2   (3.30)

20.30: PETROLUL - HERMANŠTAT 1  (2.40)

NEDELjA,

16.00: LIVINGSTON - HIBERNIJAN 1  (3.00)

17.30: Mančester j. - Arsenal  1  (3.90)

18.30: Ulm - Elverzberg  2  (2.30)

20.30: Rapid - FKSB  2  (2.90)

NAŠ PREDLOG ZA 500 DINARA

PETAK,

20.00: Čukarički - Spartak  1   (1.75)

20.45: Oud Heverle - Genk  2  (1.65)

SUBOTA,

13.00: Suvon - Ulsan  GG  (1.70)

18.00: Lilestrem - Start  1  (1.60)

20.00: Jablonec - Slavija P. 2  (1.70)

20.15: LEH - KORONA 1   (1.60)

NEDELjA,

14.30: Tvente - PSV  2   (1.60)

16.30: Haken - Oster  1  (1.65)

20.15: OLIMPIJA - KOPER  1  (1.60)

21.30: Esapnjol - Atl. Madrid  2  (1.65)

NAŠ PREDLOG ZA 1000 DINARA

PETAK,

19.00: Stromsgodset - Bodo  2  (1.37)

20.15: Ujpešt - Kišvarda  1H  (1.30)

SUBOTA,

16.00: Grimzbi - Njuport  1  (1.45)

17.00: Hartberg - Salcburg  2 (1.45)

19.00: MONAKO - AVR  1  (1.37)

20.00: Zamalek - Arab Kontraktor  1   (1.45)

NEDELjA,

14.00: Bangkok j. - Rejong 1   (1.25)

19.30: Krasnodar - Soči  1  (1.37)

20.30: Bešiktaš - Ejup  1  (1.45)

21.30: SPORTING - AROUKA  1  (1.28)

