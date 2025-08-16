TIP PREDLAŽE – RUSIJA 1: Ahmat neće u „plićak“

* Krasnodar klasa za Soči

SUBOTA,

Baltika – Lokomotiva M. X

Spartak M. - Zenit GG

AHMAT – KRILA SOVJETOV 1

NEDELjA,

Akron – Orenburg 0-2

Rubin – Rostov GG

Dianamo M. - CSKA X2

KRASNODAR – SOČI 1

PONEDELjAK,

Nižnji – Dinamo Mah. 0-2

Ahmat je društvo davljenika napustio trijumfom u okršaju sa Zenitom. Sada kada se „kopna“ dohvatio, ne vraća mu se opet u „plićak“ i sigurno će pokušati sa ponovi dobru igru i pobedi Krila Sojvetov.

Šampion Krasnodar napada vrh tabele i na tom putu problem mu neće praviti bezopasan tim Sočija.