TIP PREDLAŽE – RUSIJA 1: Ahmat neće u „plićak“
* Krasnodar klasa za Soči
SUBOTA,
Baltika – Lokomotiva M. X
Spartak M. - Zenit GG
AHMAT – KRILA SOVJETOV 1
NEDELjA,
Akron – Orenburg 0-2
Rubin – Rostov GG
Dianamo M. - CSKA X2
KRASNODAR – SOČI 1
PONEDELjAK,
Nižnji – Dinamo Mah. 0-2
Ahmat je društvo davljenika napustio trijumfom u okršaju sa Zenitom. Sada kada se „kopna“ dohvatio, ne vraća mu se opet u „plićak“ i sigurno će pokušati sa ponovi dobru igru i pobedi Krila Sojvetov.
Šampion Krasnodar napada vrh tabele i na tom putu problem mu neće praviti bezopasan tim Sočija.
