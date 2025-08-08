TIP PREDLAŽE – DANSKA 1: Sa Kopenhagenom nema kiksa

* Brondbi se vadi za poslednji poraz sa Viborgom

PETAK,

KOPENHAGEN – ARHUS 1

Viborg – Sonderjil 1

NEDELjA,

Midtjiland – Fredericija 3+

Silkeborg – Nordsjalend GG

BRONDBI – VEJLE 1

PONEDELjAK,

Odenze – Randers GG&3+

Kakvu će sezonu imati, Kopenhagen je svojim protivnicima najavio silovitim startom. Posle tri pobede iz tri utakmice, šampion se neće zaustaviti u duelu protiv Arhusa.

Brondbi je imao neočekivan kiks u poslednjem duelu sa Viborgom. Bodove izgubljene na tom meču morao bi da nadoknadi sa Vejleom.