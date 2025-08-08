TIP PREDLAŽE – DANSKA 1: Sa Kopenhagenom nema kiksa
* Brondbi se vadi za poslednji poraz sa Viborgom
PETAK,
EXTRA BET - KVOTA DO 500 NA JEDNOM MEČU
KOPENHAGEN – ARHUS 1
Viborg – Sonderjil 1
NEDELjA,
Midtjiland – Fredericija 3+
Silkeborg – Nordsjalend GG
BRONDBI – VEJLE 1
PONEDELjAK,
Odenze – Randers GG&3+
Kakvu će sezonu imati, Kopenhagen je svojim protivnicima najavio silovitim startom. Posle tri pobede iz tri utakmice, šampion se neće zaustaviti u duelu protiv Arhusa.
Brondbi je imao neočekivan kiks u poslednjem duelu sa Viborgom. Bodove izgubljene na tom meču morao bi da nadoknadi sa Vejleom.
