JURIMO ŠESTI U NIZU! Evo današnjeg Tip tiketa
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
Jučerašnji dobitni tiket možete pogledati OVDE, a evo i današnjih predloga:
Petak
17.00 IMT Novi Beograd - Mačva 1 (1.45)
20.30 Leganes - Sabadelj 1 (1.35)
21.00 Notingem Forest - Čelsi X2 (1.50)
Kvota: 2.94
Preporučujemo
PATRIOTSKI TIKET: Dva srpska kluba bore se u Ligi konferencije, a tu su i košarkaši
26. 11. 2026. u 17:01 >> 17:07
KVOTA JE ODLIČNA! Idemo hrabro
26. 11. 2026. u 12:57
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
"Ne mogu da pričam za ceo tim, ali jasno je..." Oglasio se košarkaš Crvene zvezde nakon ubedljivog poraza od Virtusa!
Nakon ubedljivog poraza Zvezde u Beogradu od Vritusa 84:108 utiske je izneo košarkaš crveno-belih David Kramer.
24. 11. 2026. u 22:02
HAOS NA MEČU TURSKOG I IZRAELSKOG TIMA: Igrači odbili da se rukuju, a onda velika tuča na tribina (VIDEO)
Veliki neredi na meču Bešiktaša i Hapoel Ber Ševe.
26. 11. 2026. u 19:51
FMP SAVLADAO CRVENU ZVEZDU! Istorija ispisana u Železniku
U drugom kolu ABA lige, FMP je savladao Crvenu zvezdu sa 90:89.
04. 10. 2026. u 19:56
Komentari (0)