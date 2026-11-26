PATRIOTSKI TIKET: Dva srpska kluba bore se u Ligi konferencije, a tu su i košarkaši
REDAKCIJA Novosti Tipa vam je za danas pripremila patriotski tiket .
Dva srpska kluba, Crvena zvezda iz Srbije i banjalučki Borac iz Republike Srpske, bore se za što bolji plasman u Ligi konferencije.
Večeras navijamo i srcem sastavljamo patriotski tiket. Borac je dobio poslednjih 11 utakmica kod kuće, pa verujemo da može da odoli i Atalanti koja je iscrpljena posle nedavnih 4:4 protiv Intera.
Crvena zvezda je pre šest godina dva puta savladala Gent, a zašto se istorija ne bi ponovila?
Košarkaši Srbije dobili su tri od poslednjih pet zvaničnih duela sa Litvancima, pa se nadamo da će „orlovi” slaviti i u Klajpedi.
Patriotski tiket
21.00 Borac - Atalanta 1H (2,92)
21.00 Gent - Crvena zvezda 2 (3,10)
17.30 Litvanija - Srbija 2 (3,05)
Ukupna kvota: 27,60
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