RUKOMETNI TIKET: Tip za danas predlaže mečeve iz Lige šampiona
ZA vas smo spremili nekoliko zanimljivih predloga.
Rukomet
20.45 Barselona - GOG ukupno golova -69.5 (1.55)
20.45 Fikse Berlin - Melzungen ukupno golova -65.5 (1.55)
20.45 PSŽ - Visla Plock ukupno golova +58.5 (1.60)
Kvota: 3.84
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