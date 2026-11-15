Čudo! Nikola Jokić i DŽamal Marej ispisali istoriju NBA lige
Nikola Jokić i Džamal Marej još jednom su potvrdili da predstavljaju jedan od najubojitijih tandema u NBA ligi. Dvojica košarkaša Denver Nagetsa ostvarila su istorijski podvig kakav do sada nije viđen u najjačoj košarkaškoj ligi na svetu.
Srpski centar i kanadski plejmejker postali su prvi saigrači u istoriji NBA lige koji su jedan drugom upisali najmanje 1.000 asistencija. Njihova dugogodišnja saradnja tako je dobila i zvaničnu statističku potvrdu, a dostignuće koje su ostvarili dodatno govori o posebnoj povezanosti dvojice asova na parketu.
Istorijski podvig zabeležen je tokom utakmice protiv Nju Orleans Pelikansa, u kojoj je Denver slavio rezultatom 116:108.
Jokić je i ovog puta bio jedan od najzaslužnijih za trijumf Nagetsa. Susret je završio sa 26 poena, 10 asistencija i osam skokova, pa mu je samo dva uhvaćena lopte nedostajalo za novi tripl-dabl.
Marej je takođe pružio odličnu partiju, upisavši 23 poena, devet asistencija i sedam skokova. Njih dvojica su još jednom pokazala koliko se dobro razumeju i koliko je njihova saradnja važna za igru Denvera.
Posebno je impresivan podatak da se ova statistika u NBA ligi zvanično prati od sezone 1997/98, ali nijedan drugi tandem saigrača do sada nije uspeo da dostigne granicu od 1.000 asistencija u međusobnoj saradnji.
Jokić i Marej tako su još jednom potvrdili svoje mesto među najposebnijim tandemima koje je NBA liga imala, a njihova zajednička priča u Denveru dobila je još jedno istorijsko poglavlje.
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