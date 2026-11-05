Tip fudbal

JURIMO TREĆI U NIZU! Evo današnjih goleada u prvom poluvremenu

Немања Пејчић

05. 11. 2026. u 08:29

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REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.

ЈУРИМО ТРЕЋИ У НИЗУ! Ево данашњих голеада у првом полувремену

Orhan Habash / imago sportfotodienst / Profimedia

Jučerašnji dobitni tiket možete pogledati OVDE, a evo i današnjih predloga:

Četvrtak

18.45 Kristal Palas - Hofenhajm |2+ (2.17)

21.00 Riga - Jablonec |2+ (2.65)

Kvota: 5.75

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