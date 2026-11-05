Tip fudbal

IDEMO PO HET-TRIK! Evo današnjeg Tip tiketa

Немања Пејчић

05. 11. 2026. u 08:16

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

ИДЕМО ПО ХЕТ-ТРИК! Ево данашњег Тип тикета

FOTO: Tanjug/AP/Luca Bruno

Jučerašnji dobitni tiket možete pogledati OVDE, a evo i današnjih predloga:

Četvrtak

15.00 Mohun Bagan - Odiša 1 (1.33)

18.45 Milan - Ferencvaroš 1 (1.34)

18.45 Linkoln red imps - Hajduk Split 2 (1.35)

21.00 Monako - Nordšeland 1 (1.42)

Kvota: 3.42

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

Doncafé. Baš za tebe.

Preporučujemo

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Svakog dana birajte da stvari radite na svoj način, unoseći u njih vaš lični pečat

Svakog dana birajte da stvari radite na svoj način, unoseći u njih vaš lični pečat