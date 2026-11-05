HAOS U ISTANBULU! Fudbaleri Galatasaraja uhvaćeni u gej baru
Fudbaleri Galatasaraja Lukas Toreira, Ismail Jakobs i Bariš Alper Jilmaz našli su se u centru pažnje nakon što su društvenim mrežama počele da kruže tvrdnje o njihovom navodnom noćnom izlasku u Istanbulu.
Prema objavama koje su izazvale veliku pažnju, pojedini igrači turskog velikana navodno su posetili lokal koji se opisuje kao gej bar.
Sve je počelo nakon što je na profilu "GolMania24" objavljen snimak, uz tvrdnje da su fudbaleri tokom izlaska svratili u takav klub. U "lumpovanju" su prednjačili Toreira i Jakobs, dok se u pojedinim objavama sa istim događajem povezuje i Jilmaz.
Snimak se ubrzo proširio društvenim mrežama i izazvao brojne reakcije navijača Galatasaraja, ali i pristalica najvećih rivala. Ipak, važno je naglasiti da za sada nema nezavisne potvrde da su fudbaleri zaista posetili lokal o kojem se govori, niti je pouzdano utvrđeno šta se tačno dogodilo tokom njihovog izlaska.
Zbog toga ove tvrdnje za sada treba posmatrati isključivo kao navode koji kruže internetom, a ne kao potvrđenu informaciju. Ipak, čitava priča već je izazvala veliku raspravu među navijačima, a nema sumnje da će je pristalice Fenerbahčea i Bešiktaša iskoristiti za prozivke na račun gradskog rivala.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
Preporučujemo
Kakav sunovrat! Novak Đoković ovo nije doživeo od 2005. godine!
05. 11. 2026. u 06:18
KATASTROFA! Partizan ostaje bez predsednika i kompletne uprave
05. 11. 2026. u 06:03
Nikola Jokić začepio usta celom svetu! (VIDEO)
05. 11. 2026. u 05:51
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Neverovatna scena na stadionu Zvezde: Ovo se retko viđa u fudbalu (VIDEO)
Fudbal je dugo bio svet u kojem su muškarci imali gotovo neprikosnovenu ulogu, posebno kada je reč o stručnim štabovima muških seniorskih ekipa. Ipak, vremena se menjaju, a jedan od najzanimljivijih primera dolazi iz Andore, iz tabora Inter Eskaldesa, protivnika Crvene zvezde.
04. 11. 2026. u 11:49
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
Ko je Srpkinja koja je ušla u Kongres SAD osvojivši 65% glasova? Svirala frulu, igrala folklor, deda joj zidao crkve po Americi
TOKOM kampanje Luburić Bin je isticala potrebu za očuvanjem ustavnog poretka, ravnoteže između grana vlasti i ovlašćenja Kongresa, dok je među važnim temama navodila i troškove stanovanja, zdravstva, obrazovanja i energije.
04. 11. 2026. u 16:32 >> 18:50
Komentari (0)