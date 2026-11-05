HAOS U ISTANBULU! Fudbaleri Galatasaraja uhvaćeni u gej baru

Fudbaleri Galatasaraja Lukas Toreira, Ismail Jakobs i Bariš Alper Jilmaz našli su se u centru pažnje nakon što su društvenim mrežama počele da kruže tvrdnje o njihovom navodnom noćnom izlasku u Istanbulu.

Foto: Yasin AKGUL / AFP / Profimedia

Prema objavama koje su izazvale veliku pažnju, pojedini igrači turskog velikana navodno su posetili lokal koji se opisuje kao gej bar.

Sve je počelo nakon što je na profilu "GolMania24" objavljen snimak, uz tvrdnje da su fudbaleri tokom izlaska svratili u takav klub. U "lumpovanju" su prednjačili Toreira i Jakobs, dok se u pojedinim objavama sa istim događajem povezuje i Jilmaz.

Snimak se ubrzo proširio društvenim mrežama i izazvao brojne reakcije navijača Galatasaraja, ali i pristalica najvećih rivala. Ipak, važno je naglasiti da za sada nema nezavisne potvrde da su fudbaleri zaista posetili lokal o kojem se govori, niti je pouzdano utvrđeno šta se tačno dogodilo tokom njihovog izlaska.

🚨Grabaron a jugadores del Galatasaray saliendo de un bar g3y tras ganarle al Stuttgart uno intentó esconder la cara pero fue muy tarde 👀📸 https://t.co/PqzbGrYRM2 — GolMania (@GolMania24) November 4, 2026

Zbog toga ove tvrdnje za sada treba posmatrati isključivo kao navode koji kruže internetom, a ne kao potvrđenu informaciju. Ipak, čitava priča već je izazvala veliku raspravu među navijačima, a nema sumnje da će je pristalice Fenerbahčea i Bešiktaša iskoristiti za prozivke na račun gradskog rivala.

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