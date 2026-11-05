JUČE SMO PROŠLI! Evo današnjeg Tip sigurica tiketa sa tri realne kvote
ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.
Jučerašnji dobitni tiket možete pogledati OVDE, a evo i današnjih predloga:
Četvrtak
16.00 NBE - Port Fuad 1 (1.29)
18.45 Crvena Zvezda - Inter Eskadles 1&2-6 (1.26)
21.00 Bajer Leverkuzen - Marsej D 2+ (1.28)
Kvota: 2.08
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
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