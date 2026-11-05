Tip fudbal

JUČE SMO PROŠLI! Evo današnjeg Tip sigurica tiketa sa tri realne kvote

Немања Пејчић

05. 11. 2026. u 08:57

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

ЈУЧЕ СМО ПРОШЛИ! Ево данашњег Тип сигурица тикета са три реалне квоте

FOTO: FK Crvena zvezda

Jučerašnji dobitni tiket možete pogledati OVDE, a evo i današnjih predloga:

Četvrtak

16.00 NBE - Port Fuad 1 (1.29)

18.45 Crvena Zvezda - Inter Eskadles 1&2-6 (1.26)

21.00 Bajer Leverkuzen - Marsej D 2+ (1.28)

Kvota: 2.08

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

Doncafé. Baš za tebe.

Preporučujemo

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Svakog dana birajte da stvari radite na svoj način, unoseći u njih vaš lični pečat

Svakog dana birajte da stvari radite na svoj način, unoseći u njih vaš lični pečat