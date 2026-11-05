TAJFUN SA CRNOG MORA NE JENJAVA: Salah sprema novu oluju
Trabzonspor dočekuje Frajburg u trećem kolu Lige konferencije u sjajnoj formi, sa sedam uzastopnih pobeda u svim takmičenjima.
Turski predstavnik dobio je oba dosadašnja evropska meča, protiv finskog KuPS-a (4:2) i škotskog Hartsa (2:0), a posebno je impresivan njegov napadački učinak. Na poslednjih sedam utakmica postigao je najmanje dva gola, dok je Mohamed Salah bio strelac u oba susreta Lige konferencije.
Frajburg je evropsku sezonu otvorio pobedom nad Jablonecom (3:2), ali je potom ubedljivo poražen u Monaku (0:3). Nemački predstavnik ima dovoljno kvaliteta da ugrozi svakog protivnika, ali odbrana mu predstavlja ozbiljan problem. Na poslednjih devet utakmica nije uspeo da sačuva mrežu, a u 11 od prvih 13 takmičarskih mečeva ove sezone i postizao je i primao golove.
Trabzonspor će pred svojim navijačima nastojati da nastavi pobednički niz, ali ni Frajburg ne dolazi da se brani. Trener gostiju Julijan Šuster već je ukazao na prostor koji turska ekipa ostavlja protivnicima, što bi Nemci mogli da iskoriste.
Sa jedne strane imamo domaćina koji redovno postiže više golova, a sa druge gosta čija je odbrana ranjiva, ali napad dovoljno opasan da uzvrati. Zato vredi pokušati sa nešto zahtevnijom granicom od četiri pogotka, uz očekivanje otvorene i efikasne utakmice.
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