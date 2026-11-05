OVA ŽENA JE MOGUĆA MINISTARKA U NOVOJ VLADI: Otkrila kako će se ponašati ako uđe u Nemanjinu 11

ANA Mirković, psihološkinja i 159. kandidatkinja na Studentskoj listi je, po pisanju "Berliner cajtunga", jedna od mogućih ministarki u novoj Vladi Srbije koja je, između ostalog, za nemački list poručila da kada je reč o načinu donošenja odluka, "nikada ne bi glasala protiv sopstvenog integriteta", ali da će "najjači korektiv" svim kandidatima Studentske liste na državnim funkcijama biti plenumi.

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Kako je rekla, država ne može i ne sme da bude vođena anarhično.

- Struktura aktivističkog pokreta ne može jednostavno da se prenese na državni aparat, jer su državi potrebne "jasne linije odgovornosti, procedure, tempo i operativna efikasnost". Ono što bi pokret želeo da prenese u institucije jeste pre svega "novi model političke kulture" - navela je Mirković za "Berliner cajtung".

Dodala je da horizontalnost pokreta znači u praksi "institucionalnu transparentnost, otvorenost za javne debate i stalne konsultacije sa stručnjacima i građanima prilikom donošenja centralnih zakona".

"Plenuli bi ostali naš najjači korektiv, savetodavni glas i moralni kompas"

Kada se radi o potezima Studentske liste, Mirković je izjavila da će "poslednju reč imati predstavnici izabrani u parlamentu jer oni nose pravnu i političku odgovornost za celokupno delovanje i moraju da odgovaraju za njega“.

- Ali plenumi i građanske skupštine ostali bi, kako naglašava, "naš najjači korektiv, savetodavni glas i moralni kompas, koji bi nas podsećao zbog čega smo izabrani - otkrila je Mirković za nemački list.

Kako je rekla, u slučaju da se ne slaže sa odlukom plenema nikada ne bi delovala protiv sopstvenog integriteta.

- Upravo za to smo se i borili - poručila je Mirković.

"Studentski pokret ne želi da ponavlja birokratske eksperimente prošlosti"

Naglasila je i razliku između Studentskog pokreta i dosadašnjih političkih stranaka na vlasti.

- Današnji studentski pokret ne želi da ponavlja "birokratske eksperimente prošlosti", već da uspostavi modernu participativnu demokratiju. Zato tačno određuje odgovornosti, ko pod kojim uslovima donosi odluku, ko upravlja budžetom i preko kojih političkih i pravnih mehanizama kontrole građani treba da nadgledaju upravu: digitalnim alatima, lokalnim skupštinama i slobodnim medijima - kazala je Mirković.

"Hijerarhija je neophodna, ali hijerarhija zasnovana na stručnosti"

Dodala je da je potpuno svesna da "horizontalno organizovane grupe bez jasne strukture dugoročno mogu da zapadnu u paralizu odlučivanja" i da "stvore skrivene, neformalne centre moći" koji ne snose nikakvu javnu odgovornost".

- Toga smo potpuno svesni i ne gajimo nikakve iluzije. Hijerarhija je neophodna, ali hijerarhija zasnovana na stručnosti i funkcionalnoj odgovornosti, a ne na slepoj poslušnosti i kultu ličnosti - kaže prof. Ana Mirković.

Ko je Ana Mirković?

Ana Mirković je profesorka na Fakultetu organizacionih studija Eduka, gde predaje predmete Kreativnost i psihologiju, Psihologiju marketinga, Život u digitalno doba i Političku psihologiju.

- Završila je masterske studije psihologije na Univerzitetu u Beogradu. Doktorirala je na Univerzitetu za mir Ujedinjenih nacija, na Katedri za strateški menadžment. Suosnivačica je Instituta za digitalne komunikacije, na kom studentima predaje Strategiju i planiranje i komunikaciju. Kreatorka je TV serijala „Porodična mreža” u okviru školsko-obrazovne redakcije RTS-a, na emisiji je radila kao voditeljka i autorka - stoji na zvaničnom sajtu Studentske liste.

"Razvila sam sposobnost da po fizionomiji lica mogu da zaključim da li je neko SNS"

Inače, Mirković je skrenula pažnju na sebe skandaloznom izjavom na X mreži kojom je etiketirala članove SNS-a.

- Razvila sam sposobnost da po fizionomiji lica mogu da zaključim da li neko SNS-ovac. Isključen ton na televiziji, bacim pogled i znam da li je njihov - napisala je Mirković na X mreži u martu 2020. godine.

Potom je precizirala na šta misli.

- Sve nekako, oblik glave, pozicija očiju, rumenilo, visina/nizina čela, sve - zaključila je Mirković.

Ova izjava je naišla na burne reakcije predstavnika tadašnje vlasti.

(Blic)