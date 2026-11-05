DUEL DAVLJENIKA: Pobede su retkost, ali golovi svakodnevica
Valansijen i Orlean dočekuju međusobni okršaj u nezavidnoj situaciji. Pobede su im postale prava retkost, bodovi se teško osvajaju, a pogled na tabelu dovoljno govori o tome koliko je sezona razočaravajuća za oba kluba. Ipak, upravo u njihovim slabostima krije se nešto što ovu utakmicu čini zanimljivom za kladioce.
Domaćin će nastojati da nametne igru pred svojim navijačima, ali Orlean nije protivnik kojem bi trebalo prepustiti previše prostora. Upravo u tom odnosu snaga leži osnova našeg predloga.
Valansijen i Orlean nalaze se u donjem delu tabele francuskog Nacionala, sa devet, odnosno deset bodova posle 11 kola. Domaćin je primio 17 golova, a gosti 15, što dovoljno govori o problemima koje oba tima imaju u odbrani. Valansijen je u poslednjih pet kola ostvario samo jednu pobedu, dok Orlean u istom periodu nije slavio nijednom.
Ipak, za našu prognozu mnogo su zanimljiviji rezultati njihovih nedavnih utakmica. Valansijen je na četiri od poslednjih pet mečeva primio gol, ali je na isto toliko susreta i zatresao protivničku mrežu. Orlean je u poslednja tri kola dva puta odigrao 1:1, dok je od Kevija izgubio sa 3:2. Dakle, oba tima umeju da postignu pogodak, ali teško uspevaju da sačuvaju sopstvenu mrežu.
Posebno je zanimljivo što su obe ekipe prilično izjednačene po kvalitetu i rezultatima, pa je nezahvalno prognozirati pobednika. Valansijen ima prednost domaćeg terena, ali Orlean je na šest gostovanja postigao osam golova. S obzirom na odbrambene slabosti oba rivala, razmena pogodaka deluje kao najzanimljivija opcija.
Naš tip: GG (kvota 1,75)
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