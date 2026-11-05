BIĆE GOLOVA: Domaći redovno tresu mreže u Evropi, gosti se raspucali na strani

Levski iz Sofije dočekuje Jagjelonju u četvrtom kolu Lige Evrope, a oba tima imaju razloga da traže pobedu.

FOTO: Igor Kupljenik / Zuma Press / Profimedia

Bugarski predstavnik je u prva tri kola osvojio četiri boda, dok Poljaci imaju bod manje. Domaćin je u dobroj formi, bez poraza na poslednjih šest utakmica u svim takmičenjima, a posebno ohrabruje pobeda nad Viktorijom u Plzenju (2:1). Na tom meču Levski je pokazao da ume da iskoristi prilike i protiv kvalitetnih evropskih rivala.

Jagjelonja je posle krize rezultata ponovo uhvatila zalet. Poljski tim je vezao tri pobede, a posebno je impresivan učinak na poslednja dva gostovanja, na kojima je postigao čak devet golova.

Lehija je u Kupu Poljske ispraćena sa šest pogodaka, dok je Vječista u prvenstvu savladana sa 3:1. Hesus Imaz i Nik Prelec su u dobroj golgeterskoj formi, ali odbrana gostiju nije naročito pouzdana, što je pokazao i evropski poraz od Anderlehta (0:3).

Levski će pred svojim navijačima pokušati da iskoristi prednost domaćeg terena, ali Jagjelonja ima dovoljno napadačkog kvaliteta da ozbiljno zapreti.

Bugari su postizali golove u obe poslednje evropske utakmice, dok su Poljaci na prethodna dva gostovanja pokazali koliko mogu da budu opasni kada dobiju prostor. Iako se očekuje izjednačen duel, oba tima imaju argumente u napadu.

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