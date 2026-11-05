UDAR U "SRCE ZVERI": Ukrajinu čeka duga, hladna zima - objavljen snimak razaranja
MINISTARSTVO odbrane Rusije objavilo je snimak uništenja Termoelektrane br. 2 u Harkovu.
Uništenje su izvele posade bespilotnih letelica tipa „Geran“ iz sastava Brigade bespilotnih sistema „Varjag“.
Napadi su bili usmereni na ometanje logističkih kapaciteta ukrajinskih snaga i uništavanje ukrajinskih strateških objekata. Pored proizvodnog postrojenja u Termoelektrani br. 2, pogođeni su i jedno skladište, kao i neprijateljske lokomotive. Svi ciljevi nalazili su se u gradu Harkovu.
Navedeno je da je neprijatelj koristio ovo skladište za sklapanje i pripremu jurišnih bespilotnih letelica. Ministarstvo odbrane Rusije naglasilo je da uništavanje transportnih i strateških objekata značajno smanjuje borbene mogućnosti ukrajinskih snaga.
Ranije je objavljeno da su ruske rakete „Geran” pogodile most sa kosim zategama u blizini Zaporožja. Objektivna kontrola potvrdila je uspešno dejstvo po ciljevima.
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