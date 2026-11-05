Svet

UDAR U "SRCE ZVERI": Ukrajinu čeka duga, hladna zima - objavljen snimak razaranja

Новости онлајн

05. 11. 2026. u 10:24

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

MINISTARSTVO odbrane Rusije objavilo je snimak uništenja Termoelektrane br. 2 u Harkovu.

УДАР У СРЦЕ ЗВЕРИ: Украјину чека дуга, хладна зима - објављен снимак разарања

MOD Rusije

Uništenje su izvele posade bespilotnih letelica tipa „Geran“ iz sastava Brigade bespilotnih sistema „Varjag“.

Napadi su bili usmereni na ometanje logističkih kapaciteta ukrajinskih snaga i uništavanje ukrajinskih strateških objekata. Pored proizvodnog postrojenja u Termoelektrani br. 2, pogođeni su i jedno skladište, kao i neprijateljske lokomotive. Svi ciljevi nalazili su se u gradu Harkovu.

Navedeno je da je neprijatelj koristio ovo skladište za sklapanje i pripremu jurišnih bespilotnih letelica. Ministarstvo odbrane Rusije naglasilo je da uništavanje transportnih i strateških objekata značajno smanjuje borbene mogućnosti ukrajinskih snaga.

Ranije je objavljeno da su ruske rakete „Geran” pogodile most sa kosim zategama u blizini Zaporožja. Objektivna kontrola potvrdila je uspešno dejstvo po ciljevima.

BONUS VIDEO

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

Doncafé. Baš za tebe.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SAT OTKUCAVA: Vaša štednja i dalje može da vas odvede do BMW-a X2

SAT OTKUCAVA: Vaša štednja i dalje može da vas odvede do BMW-a X2