"STALI SMO, ALI AVION SE MNOGO TRESE, KREĆE SE..." Snažan tornado razorio aerodrom, pojavili se dramatični snimci nevremna (VIDEO)
JAK tornado pogodio je brazilsku državu Santa Katarina u sredu i uništio aerodromsku infrastrukturu u gradu Šapeko.
Unutrašnjost terminala i krovna konstrukcija su se urušili pod udarima vetra, hangari i glavni hol su oštećeni, a vetar je otkinuo metalne konstrukcije na ulazu i polomio prozore.
Snimci dronom prikazuju ogoljene krovove u nekoliko delova aerodromskog kompleksa, a deo urušene konstrukcije je čak pao i na manji avion.
Svi letovi su obustavljeni.
Koncesionar Voe Ksap potvrdio je obustavu rada, poletanja i sletanja i pozvao putnike da ne dolaze na aerodrom dok tehničke ekipe sprovode detaljan pregled i sanaciju štete.
Gradske vlasti su navele da su operacije obustavljene do petka, dok koncesionar navodi da je obustava na neodređeno vreme.
Vatrogasne jedinice su na terenu kako bi uklonile ruševine i otpad.
Pilot je morao da prekine poletanje
U trenutku udara tornada, putnički avion kompanije Azul nalazio se na pisti pripremajući se za poletanje. U razgovoru sa kontrolnim tornjem, opisana je situacija na pisti.
- Stojimo, avion se mnogo trese, kreće se... Zaustavili smo se na pisti, letelica se kreće, ne možemo... radio... Čekamo da se smiri kako bismo se mogli vratiti na stajalište. Vratićemo se na ulaz na stajalište. Procenimo da li možemo da uđemo - rekli su članovi posade kontroli leta.
Civilna zaštita je potvrdila da su se na zapadu savezne države dogodila dva tornada – jedan u gradu Šapeko, a drugi u Šanšereu. Merna stanica Civilne zaštite zabeležila je udare vetra od 93 km/h, dok su uređaji Nacionalnog meteorološkog instituta (INMET) u drugom delu grada izmerili udare do 126 km/h.
Oluja je zahvatila široko područje, ostavljajući stanovnike bez struje i pristupa internetu, dok je vetar kidao krovove sa kuća i obarao delove konstrukcija na parkirane automobile. Zbog razaranja, popodnevna nastava u školama u gradu je odmah otkazana.
Od nedelje, oluja je izazvala ozbiljne probleme širom države: pogođeno je 58 opština i 1.438 domova, a četiri opštine su proglasile vanredno stanje. Najmanje 24 osobe su povređene, a jedna osoba je poginula u Rio Negrinju nakon što se srušila benzinska pumpa. Oštećeno je 86 škola i 20 zdravstvenih ustanova, a više od 200 vatrogasaca je raspoređeno da se izbori sa posledicama.
(Dnevnik.hr)
BONUS VIDEO: TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
Preporučujemo
SNIMCI DEJSTVA RUSKOG "TORNADA" Zapad u panici, a komandir otkriva glavnu grešku protivnika
01. 11. 2026. u 11:11
RUSKI "TORNADO" SEJE SMRT: Kiša raketa od 122mm spržila militante u Krasnolimansku
01. 10. 2026. u 10:41
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Ko je Srpkinja koja je ušla u Kongres SAD osvojivši 65% glasova? Svirala frulu, igrala folklor, deda joj zidao crkve po Americi
TOKOM kampanje Luburić Bin je isticala potrebu za očuvanjem ustavnog poretka, ravnoteže između grana vlasti i ovlašćenja Kongresa, dok je među važnim temama navodila i troškove stanovanja, zdravstva, obrazovanja i energije.
04. 11. 2026. u 16:32 >> 18:50
Komentari (0)