"STALI SMO, ALI AVION SE MNOGO TRESE, KREĆE SE..." Snažan tornado razorio aerodrom, pojavili se dramatični snimci nevremna (VIDEO)

JAK tornado pogodio je brazilsku državu Santa Katarina u sredu i uništio aerodromsku infrastrukturu u gradu Šapeko.

Foto: Printskrin Iks @Eventmund/NNA (Nadia)??

Unutrašnjost terminala i krovna konstrukcija su se urušili pod udarima vetra, hangari i glavni hol su oštećeni, a vetar je otkinuo metalne konstrukcije na ulazu i polomio prozore.

Snimci dronom prikazuju ogoljene krovove u nekoliko delova aerodromskog kompleksa, a deo urušene konstrukcije je čak pao i na manji avion.

Severe weather driven by a confirmed tornado struck the municipality of Chapecó in Santa Catarina, southern Brazil, generating wind gusts of up to 126 km/h (78 mph). The extreme winds severed power lines across multiple districts, ripped off metal roofing structures, and shattered glass facades at Chapecó’s Serafim Enoss Bertaso Airport, forcing civil defense authorities to suspend all flight operations indefinitely. #Brazil #SantaCatarina #Chapecó — ConflictRadarME (@ConflictRadarME) November 5, 2026

Svi letovi su obustavljeni.

Koncesionar Voe Ksap potvrdio je obustavu rada, poletanja i sletanja i pozvao putnike da ne dolaze na aerodrom dok tehničke ekipe sprovode detaljan pregled i sanaciju štete.

Gradske vlasti su navele da su operacije obustavljene do petka, dok koncesionar navodi da je obustava na neodređeno vreme.

Vatrogasne jedinice su na terenu kako bi uklonile ruševine i otpad.

🚨 Happening in #Brazil 2026 terrifying footage captures the destructive force of a tornado at Chapecó Airport, Fierce winds tear through the terminal area, leaving wreckage in their wake. May everyone caught in its path stay safe. 🇧🇷 https://t.co/CAQymlFL5F — NNA (Nadia)🇩🇿 (@22NN_A) November 4, 2026

Pilot je morao da prekine poletanje

U trenutku udara tornada, putnički avion kompanije Azul nalazio se na pisti pripremajući se za poletanje. U razgovoru sa kontrolnim tornjem, opisana je situacija na pisti.

- Stojimo, avion se mnogo trese, kreće se... Zaustavili smo se na pisti, letelica se kreće, ne možemo... radio... Čekamo da se smiri kako bismo se mogli vratiti na stajalište. Vratićemo se na ulaz na stajalište. Procenimo da li možemo da uđemo - rekli su članovi posade kontroli leta.

Civilna zaštita je potvrdila da su se na zapadu savezne države dogodila dva tornada – jedan u gradu Šapeko, a drugi u Šanšereu. Merna stanica Civilne zaštite zabeležila je udare vetra od 93 km/h, dok su uređaji Nacionalnog meteorološkog instituta (INMET) u drugom delu grada izmerili udare do 126 km/h.

🇧🇷 | Consequências da passagem de um tornado no aeroporto de Chapecó (Santa Catarina, Brasil, 04.11.2026). https://t.co/wfkgQL69Lp — World Events 🌎 (@Eventmund) November 5, 2026

Oluja je zahvatila široko područje, ostavljajući stanovnike bez struje i pristupa internetu, dok je vetar kidao krovove sa kuća i obarao delove konstrukcija na parkirane automobile. Zbog razaranja, popodnevna nastava u školama u gradu je odmah otkazana.

Od nedelje, oluja je izazvala ozbiljne probleme širom države: pogođeno je 58 opština i 1.438 domova, a četiri opštine su proglasile vanredno stanje. Najmanje 24 osobe su povređene, a jedna osoba je poginula u Rio Negrinju nakon što se srušila benzinska pumpa. Oštećeno je 86 škola i 20 zdravstvenih ustanova, a više od 200 vatrogasaca je raspoređeno da se izbori sa posledicama.

(Dnevnik.hr)

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