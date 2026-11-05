SPASIOCI SE ČULI SA JAKOVOM PRE NESTANKA: Pronađene njegove stvari - najnovije informacije o nestanku mladića na Triglavu
GORSKI spasioci i policija tragaju za 19-godišnjim srpskim studentom Jakovom, koji se u subotu sam uputio na Triglav.
U nedelju uveče pozvao je broj 112 i prijavio da je zbog lošeg vremena ostao zaglavljen na zahtevnoj stazi preko Plemenica.
Spasioci su na nadmorskoj visini od 2.130 metara pronašli njegove stvari - telefon, podlogu za spavanje i ceradu. U potragu je uključen i helikopter, a Jakovljev otac je u međuvremenu stigao u Trentu, gde je za srpske medije govorio o poslednjem kontaktu sa sinom, piše 24ur.com.
Porodica je poslednji put čula Jakova u nedelju. Rekao im je da se vraća sa Triglava, da ne brinu i dodao da mu je baterija na telefonu pri kraju. Mladić je nešto pre 20 časova prijavio svoju lokaciju i teške vremenske uslove i operaterima na broju 112. Zbog snažnog vetra i snega, gorski spasioci iz Boveca i Mojstrane krenuli su u potragu tek narednog jutra.
- Našli smo se u pet sati ujutru i pešice krenuli ka prevoju Luknja. Uspeli smo da stignemo do mesta na kojem smo poslednji put imali kontakt sa njim u nedelju, nakon čega mu se ispraznila baterija na telefonu. Na toj lokaciji pronašli smo nekoliko njegovih stvari - opisao je tok potrage načelnik Gorske službe spasavanja Bovec Robert Vončina.
Pronađeni su njegov telefon, podloga za spavanje i cerada. Spasioci su pretražili područja do kojih su mogli da stignu pešice, jer helikopter zbog vetra i magle nije mogao da poleti. Tragovi u snegu nestali su oko 200 metara ispod koordinata koje je Jakov prethodno poslao.
- Dok smo razgovarali sa njim, nalazio se na nadmorskoj visini od 2.135 metara, na stazi od Plemenica prema Luknji. Oni koji poznaju Bambergovu rutu znaju da je ona zahtevna čak i leti, kada se tamo već dogodilo mnogo nesreća. Zimi na tom području nemamo šta da tražimo - objasnio je Vončina.
Područje su juče iz vazduha pretraživali i policijskim helikopterom.
- Zajedno sa policajcima iz jedinice gorske policije i gorskim spasiocima iz Boveca nadletali smo pomenuto područje i sprovodili aktivnosti u cilju pronalaska 19-godišnjeg državljanina Srbije - izjavio je portparol Policijske uprave Nova Gorica Dean Božnik.
Zbog oblaka nisu uspeli da pregledaju strmo područje iznad 1.700 metara nadmorske visine. Uslovi na terenu izuzetno su teški.
- Čak i za spasioce ovo su veoma, veoma zahtevni uslovi. Stene su bile prekrivene ledom i snegom, a sajle zaleđene - opisao je Vončina.
Na istoj stazi preko Plemenica u oktobru prošle godine život je izgubio 21-godišnji američki student, koji se okliznuo tokom uspona.
Veća akcija potrage planirana je za četvrtak.
(Telegraf)
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