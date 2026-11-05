DOK RAT TRAJE, U BELOJ KUĆI SE SPREMA NEŠTO VAŽNO: Melanija okuplja predstavnike Moskve i Kijeva

SUPRUGA američkog predsednika Donalda Trampa, Melanija Tramp dovešće danas u Belu kuću zaštitnike građana iz Rusije i Ukrajine, nakon što je prošlog meseca uz njeno posredovanje bilo postignuto lokalno primirje u gradu Oleški, saopštila je njena kancelarija.

Foto Tanjug/AP/Alex Brandon

- Prva dama Melanija Tramp će lično okupiti predstavnike Rusije i Ukrajine, dve zemlje koje su aktivno u ratu, u Beloj kući - navodi se u saopštenju koje prenosi CNN.

Tramp će biti domaćin ukrajinskom ombudsmanu Dmitru Lubinecu i njegovoj ruskoj koleginici Jani Lantratovoj, prema saopštenjima ukrajinskih i ruskih vlasti.

Lubinec i Lantratova su se već sastali, poslednji put tokom primirja u Oleškom prošle nedelje i nijedno od njih ranije nije bilo uključena u pregovore na najvišem nivou sa američkim delegacijama, ali se očekuje da će ih pratiti zvaničnici koji su to činili.

Kremlj je juče saopštio da će Lantratovu pratiti specijalni izaslanik ruskog predsednika Vladimira Putina Kiril Dmitrijev, koji je iskusan pregovarač, dok su ukrajinski mediji preneli da će se Lubinecu na sastanku pridružiti poslanik i pregovarač David Arahamija.

U razgovoru za CNN na putu za Vašington, Dmitrijev je rekao da je ključni motivacioni faktor u njegovom radu njegovo "duboko verovanje u saradnju između Sjedinjenih Američkih Država i Rusije".

- Fokusiran sam na odnose SAD i Rusije uopšte i ako postoji humanitarna situacija koju treba rešiti, uvek pokušavam da pomognem - rekao je Dmitrijev.

(Tanjug)

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