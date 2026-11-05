PANIKA NA MARAKANI! Stigle loše vesti za Crvenu zvezdu pred meč sa Interom
Fudbaleri Crvene zvezde našli su se u izuzetno teškoj situaciji koja bi mogla trajno da ugrozi njihovu evropsku budućnost.
Iako klub slavi veliki jubilej, 10. uzastopnu sezonu u kojoj igra evropsku jesen,raniji uspešni rezultati sada dolaze na naplatu u najgorem mogućem trenutku.
Zbog lošeg starta u novoj evropskoj sezoni i specifičnog UEFA sistema obračuna koeficijenata, Crvenoj zvezdi će za narednu sezonu biti obrisano čak 15 bodova. Ovaj drastičan pad ostavlja crveno-bele na svega 34 boda, što direktno ugrožava njihovu poziciju u kvalifikacijama.
Prema trenutnom stanju, Zvezda neće biti povlašćena u plej-ofu za Ligu šampiona naredne sezone. Umesto znatno lakših rivala kao što su Pafos, Hapoel Ber Ševa ili Mjalbi, srpski šampion rizikuje da za plasman u elitu mora da igra protiv teških protivnika poput Olimpijakosa ili Seltika.
Jedini siguran način da se ovaj scenario izbegne jeste hitno skupljanje bodova, a prva i ključna prilika je predstojeći meč protiv Intera. Situaciju dodatno otežava činjenica da je zagrebački Dinamo već daleko odmakao sa 40,5 bodova, nakon što je zabeležio pobedu i remi u Ligi Evrope.
Ukoliko ekipa sa Marakane ne uspe da preokrene situaciju na terenu i osvoji bodove protiv Intera, njena sudbina više neće biti u njenim rukama. Crveno-beli će u tom slučaju morati da prate tuđe šampionate i navijaju da timovi poput Dinama, Seltika, Kopenhagena, Bode Glimta ili Ferencvaroša ne osvoje titule u svojim državama kako bi Zvezda profitirala.
Podsećanja radi, Crvena zvezda danas igra utakmicu protiv Intera Eskaladesa! Ovo je idealna prilika da crveno-beli prekinu loš niz, upišu važne bodove i bar malo poprave uzdrmani klupski koeficijent na UEFA rang listi pre nego što situacija postane kritična. Sve oči uprte su u večerašnji duel na terenu. Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
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