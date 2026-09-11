NENAD DŽODIĆ: Pariz preti vodećima

* Skaut Monpeljea, tipuje mečeve prve i druge lige Francuske

FOTO: Tanjug/AP Photo/Petr Josek

FRANCUSKA 1

Ren - Marselj 1

Strazbur - Monako X2

Okser - Nica 1X

Avr - Anže 1

Lorijen - Tuluz X

Pariz - Lion 1

LIL - TROA 1

Le Man - Lans X2

Brest - PSŽ 2

FRANCUSKA 2

Klermon - Bulonj X

Dižon - Laval 1

NANSI - REMS 2

Rodez - Grenobl X2

Gengan - Nansi 1

Sošo - Nant 1X

Dankerk - St. Etjen 2

Red Star - Mec 2-3

Lil bi morao da opravda ulogu favorita kod kuće protiv Troa, to je fiks sa kvotom 1,45.

Pariz se prošle sezone vratio u elitu, završio je u sredini tabele, a ove godine je jači, i može da bude pretnja vodećima. Po meni, to što je trijumfovao na terenu Marselja u prošloj rundi, nije slučajnost. Zato verujem da će savladati Lion kod kuće.

Iz druge lige, izdvajam Rems, dvojku na Rems, na terenu Nansija. I Sent Etjen bio mogao do tri boda na strani protiv Dankerka.