NENAD DŽODIĆ: Pariz preti vodećima
* Skaut Monpeljea, tipuje mečeve prve i druge lige Francuske
FRANCUSKA 1
Ren - Marselj 1
Strazbur - Monako X2
Okser - Nica 1X
Avr - Anže 1
Lorijen - Tuluz X
Pariz - Lion 1
LIL - TROA 1
Le Man - Lans X2
Brest - PSŽ 2
FRANCUSKA 2
Klermon - Bulonj X
Dižon - Laval 1
NANSI - REMS 2
Rodez - Grenobl X2
Gengan - Nansi 1
Sošo - Nant 1X
Dankerk - St. Etjen 2
Red Star - Mec 2-3
Lil bi morao da opravda ulogu favorita kod kuće protiv Troa, to je fiks sa kvotom 1,45.
Pariz se prošle sezone vratio u elitu, završio je u sredini tabele, a ove godine je jači, i može da bude pretnja vodećima. Po meni, to što je trijumfovao na terenu Marselja u prošloj rundi, nije slučajnost. Zato verujem da će savladati Lion kod kuće.
Iz druge lige, izdvajam Rems, dvojku na Rems, na terenu Nansija. I Sent Etjen bio mogao do tri boda na strani protiv Dankerka.
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