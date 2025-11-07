DRAGAN ŽILIĆ: Volfsburgu „štuca“ sponzor

* Trener golmana u Nemačkoj

Foto: Profimedia

MOJ TIP

VERDER – VOLFSBURG 1

Leverkuzen – Hajdenhajm 1-1

Hofenhajm – Lajpcig GG&3+

Hamburg – Dortmund X2&1-3

Union Berlin – Bajern 2

M`gladbah – Keln 1

FRAJBURG – ST. PAULI 1

Štutgart – Augsburg 1X&0-2

AJNTRAHT – MAJNC 1

Verder ne blista, ali bi mogao da iskoristi lošu situaciju u Volfsburgu kojem možda u skorijoj budućnosti preti i gašenje. Naime, glavni sponzor „Folksvagen“ je prepolovio proizvodnju automobila usled problema sa određenih čipova, zbog čega je i sponzorstvo kluba pod znakom pitanja.

Na svom terenu do bodova lako bi mogao još i Frajburg protiv Sent Paulija. Derbi severnog dela Nemačke, Dortmund ne bi trebalo da izgubio od domaćeg Hamburga, koji je oslabljen zbog dva crvena kartona u prošlom meču.

Ajntraht i Majnc imaju dobru saradnju. Podsetio bih da se pre pet sezona Majnc zadržao u eliti baš bodovima osvojenim u Frankfurtu. Gosti su ponovo u krizi, ali ne verujem da će sada da dođe po bodove kod komšije.