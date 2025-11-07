Tip Asova

DRAGAN ŽILIĆ: Volfsburgu „štuca“ sponzor

Žarko Urošević

07. 11. 2025. u 07:30

* Trener golmana u Nemačkoj

ДРАГАН ЖИЛИЋ: Волфсбургу „штуца“ спонзор

Foto: Profimedia

MOJ TIP

VERDER – VOLFSBURG 1

Leverkuzen – Hajdenhajm 1-1

Hofenhajm – Lajpcig GG&3+

Hamburg – Dortmund X2&1-3

Union Berlin – Bajern 2

M`gladbah – Keln 1

FRAJBURG – ST. PAULI 1

Štutgart – Augsburg 1X&0-2

AJNTRAHT – MAJNC 1

Verder ne blista, ali bi mogao da iskoristi lošu situaciju u Volfsburgu kojem možda u skorijoj budućnosti preti i gašenje. Naime, glavni sponzor „Folksvagen“ je prepolovio proizvodnju automobila usled problema sa određenih čipova, zbog čega je i sponzorstvo kluba pod znakom pitanja.

Na svom terenu do bodova lako bi mogao još i Frajburg protiv Sent Paulija. Derbi severnog dela Nemačke, Dortmund ne bi trebalo da izgubio od domaćeg Hamburga, koji je oslabljen zbog dva crvena kartona u prošlom meču.

Ajntraht i Majnc imaju dobru saradnju. Podsetio bih da se pre pet sezona Majnc zadržao u eliti baš bodovima osvojenim u Frankfurtu. Gosti su ponovo u krizi, ali ne verujem da će sada da dođe po bodove kod komšije.

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA U ŠOKU! Nije ni sanjala da će ovo da doživi, a taman je sve krenulo po njenom! Kremlj odmah reagovao

RUSIJA U ŠOKU! Nije ni sanjala da će ovo da doživi, a taman je sve krenulo po njenom! Kremlj odmah reagovao