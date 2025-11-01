PETAR PUAČA: Inter naučio lekciju

* Bivši napadač Kremonezea, tipuje Seriju A

FOTO: Tanjug/AP

MOJ TIP

subota,

Udineze – Atalanta GG

NAPOLI – KOMO 1

Kremoenze – Juventus X, GG

nedelja,

VERONA – INTER 2

Forentina – Leće TimI2+

Torino – Piza 0-3

Parma – Bolonja 2-3

Milan – Roma GG&3+

ponedeljak,

Sasuolo – Đenova 2-4

LACIO – KALjARI 1

Nekoliko dana posle vanrednog kola, Napoli i Lacio bi u okršajima sa Komom i Kaljarijem morali da opravdaju uloge favorita pred svojim navijačima.

Na tiketima bi mesta trebalo da se nađe još i za dvojku Intera u Veroni, koji se dobro opekao nedavno u Napulju i sigurno je izvukao pouke iz tog poraza.