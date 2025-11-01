PETAR PUAČA: Inter naučio lekciju
* Bivši napadač Kremonezea, tipuje Seriju A
MOJ TIP
subota,
Udineze – Atalanta GG
NAPOLI – KOMO 1
Kremoenze – Juventus X, GG
nedelja,
VERONA – INTER 2
Forentina – Leće TimI2+
Torino – Piza 0-3
Parma – Bolonja 2-3
Milan – Roma GG&3+
ponedeljak,
Sasuolo – Đenova 2-4
LACIO – KALjARI 1
Nekoliko dana posle vanrednog kola, Napoli i Lacio bi u okršajima sa Komom i Kaljarijem morali da opravdaju uloge favorita pred svojim navijačima.
Na tiketima bi mesta trebalo da se nađe još i za dvojku Intera u Veroni, koji se dobro opekao nedavno u Napulju i sigurno je izvukao pouke iz tog poraza.
