Tip Asova

IVAN KECOJEVIĆ: Smena diže Deportivo

Žarko Urošević

31. 10. 2025. u 10:00

* Bivši fudbaler Albasetea, tipuje parove Segunde

ИВАН КЕЦОЈЕВИЋ: Смена диже Депортиво

Profimedia

MOJ TIP

petak, 

SANTANDER – SOSIJEDAD B Tim1 2+

subota, 

Leonesa – Mirandes GG

Albasete – Ueska 3+

Leganes – Burgos 0-2

ALMERIJA – EIBAR 3+

nedelja, 

Andora – Kadiz 0-2

Kordoba – Seuta 1

Hihon – Las Palmas 1

KASTELjON – MALAGA Tim1 2+

Saragosa – Deportivo X2

ponedeljak, 

Valjadolid – Granada 1

Sa najmanje dva gola, napadači Santandera i Kasteljona bi morali da „počaste“ svoje goste iz San Sebastijana i Malage za vikend. Otvorenom igrom u ovom delu sezone ističe se još i Almerija, čija okršaj sa Eibarom ne bi smeo da oskudeva golovima.

Posle smene trenera, od Deportivo se na terenu Saragose očekuje da živne, bar toliko da ne izgubi.

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Adiko banner

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
UZ OVAJ KREDITNI KALKULATOR LAKO IZRAČUNAJTE RATU KREDITA I UKUPAN IZNOS ZA OTPLATU

UZ OVAJ KREDITNI KALKULATOR LAKO IZRAČUNAJTE RATU KREDITA I UKUPAN IZNOS ZA OTPLATU