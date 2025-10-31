IVAN KECOJEVIĆ: Smena diže Deportivo
* Bivši fudbaler Albasetea, tipuje parove Segunde
MOJ TIP
petak,
SANTANDER – SOSIJEDAD B Tim1 2+
subota,
Leonesa – Mirandes GG
Albasete – Ueska 3+
Leganes – Burgos 0-2
ALMERIJA – EIBAR 3+
nedelja,
Andora – Kadiz 0-2
Kordoba – Seuta 1
Hihon – Las Palmas 1
KASTELjON – MALAGA Tim1 2+
Saragosa – Deportivo X2
ponedeljak,
Valjadolid – Granada 1
Sa najmanje dva gola, napadači Santandera i Kasteljona bi morali da „počaste“ svoje goste iz San Sebastijana i Malage za vikend. Otvorenom igrom u ovom delu sezone ističe se još i Almerija, čija okršaj sa Eibarom ne bi smeo da oskudeva golovima.
Posle smene trenera, od Deportivo se na terenu Saragose očekuje da živne, bar toliko da ne izgubi.
