IVAN KECOJEVIĆ: Smena diže Deportivo

* Bivši fudbaler Albasetea, tipuje parove Segunde

MOJ TIP

petak,

SANTANDER – SOSIJEDAD B Tim1 2+

subota,

Leonesa – Mirandes GG

Albasete – Ueska 3+

Leganes – Burgos 0-2

ALMERIJA – EIBAR 3+

nedelja,

Andora – Kadiz 0-2

Kordoba – Seuta 1

Hihon – Las Palmas 1

KASTELjON – MALAGA Tim1 2+

Saragosa – Deportivo X2

ponedeljak,

Valjadolid – Granada 1

Sa najmanje dva gola, napadači Santandera i Kasteljona bi morali da „počaste“ svoje goste iz San Sebastijana i Malage za vikend. Otvorenom igrom u ovom delu sezone ističe se još i Almerija, čija okršaj sa Eibarom ne bi smeo da oskudeva golovima.

Posle smene trenera, od Deportivo se na terenu Saragose očekuje da živne, bar toliko da ne izgubi.