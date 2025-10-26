MIODRAG KRIVOKAPIĆ: Biće bar tri pogotka u Aberdinu
* Trener u Seltiku (Škotska)
nedelja,
Harts – Seltik 2
ABERDIN – HIBERNIJAN GG&3+
RENDžERS – KILMARNOK 1
Od Aberdina i Hibernijana očekujem uzbudljiv duel, sa najmanje tri gola u zbiru.
Rendžersu nisu cvetale ruže, ostajao je bez bodova sa slabijim protivnicima Folkirkom i Dandijem. Sada neće biti greške, pobediće Kilmarnok.
