MIODRAG KRIVOKAPIĆ: Beri „bere“ bodove
* Trener Seltika, tipuje parove Šampionata Škotske
MOJ TIP
subota, 16.00
ARBROT – KVINS PARK 1X
Arbrot je ostao neporažen na terenu favorizovanog Partika, što je najveće iznenađenje prošlog kola. Ovaj uspeh ne bi smeo da uljuljka domaće protiv Kvins Parka.
FIKS MORTON – PARTIK 3+, 2
Partik prošlog vikenda nije uspeo da kazni kiks vodećeg Sent Džonstona. Bes će iskaliti protiv narednog protivnika Mortona.
REJT – EIR 1, GG
Predvođen bivšim kapitenom Seltika, Beri Robsonom, Rejt pruža dobre partije. Visoko treće mesto može da osigura bodovima iz okršaja sa Eirom.
FIKS ST. DžONSTON – ROS KAUNTI 1
Sent Džonston se usamio na vrhu tabele. Na putu ka eliti, ne bi smeo da ga saplete ni Ros Kaunti, tim koji se „raspao“ selidbom iz višeg u niži rang.
CEO TENIS U ŠOKU: Čuvena teniserka ugradila veštačke grudi (FOTO)
Najnovije vesti iz tenisa su prilično neverovatne.
03. 10. 2025. u 19:45
HRVATI U ŠOKU ZBOG SRPSKOG TV KOMENTATORA: Nisu mogli da veruju šta slušaju dok Dinamo Zagreb igra u Srbiji (VIDEO)
Najnovije vesti iz Hrvatske prilično su zanimljive svima kojima je Srbija u srcu.
03. 10. 2025. u 17:05
STRELjAJU AMERIČKOG KOŠARKAŠA?! Uhapšen jer je imao "bombone" zbog kojih mu odmah sledi smrtna kazna? Ovako se brani da bi ostao živ!
Najnovije vesti iz sveta košarke su sve samo ne klasične košarkaške.
03. 10. 2025. u 15:57
Komentari (0)