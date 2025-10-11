MIODRAG KRIVOKAPIĆ: Beri „bere“ bodove

* Trener Seltika, tipuje parove Šampionata Škotske

FOTO: Privatna arhiva

MOJ TIP

subota, 16.00

ARBROT – KVINS PARK 1X

Arbrot je ostao neporažen na terenu favorizovanog Partika, što je najveće iznenađenje prošlog kola. Ovaj uspeh ne bi smeo da uljuljka domaće protiv Kvins Parka.

FIKS MORTON – PARTIK 3+, 2

Partik prošlog vikenda nije uspeo da kazni kiks vodećeg Sent Džonstona. Bes će iskaliti protiv narednog protivnika Mortona.

REJT – EIR 1, GG

Predvođen bivšim kapitenom Seltika, Beri Robsonom, Rejt pruža dobre partije. Visoko treće mesto može da osigura bodovima iz okršaja sa Eirom.

FIKS ST. DžONSTON – ROS KAUNTI 1

Sent Džonston se usamio na vrhu tabele. Na putu ka eliti, ne bi smeo da ga saplete ni Ros Kaunti, tim koji se „raspao“ selidbom iz višeg u niži rang.