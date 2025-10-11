Tip Asova

MIODRAG KRIVOKAPIĆ: Beri „bere“ bodove

Žarko Urošević

11. 10. 2025. u 09:20

* Trener Seltika, tipuje parove Šampionata Škotske

ARBROT – KVINS PARK     1X

Arbrot je ostao neporažen na terenu favorizovanog Partika, što je najveće iznenađenje prošlog kola.  Ovaj uspeh ne bi smeo da  uljuljka domaće protiv Kvins Parka.

FIKS MORTON – PARTIK    3+, 2

Partik prošlog vikenda nije uspeo da kazni kiks vodećeg Sent Džonstona. Bes će iskaliti protiv narednog protivnika Mortona. 

REJT – EIR    1, GG

Predvođen bivšim kapitenom Seltika, Beri Robsonom, Rejt pruža dobre partije. Visoko treće mesto  može da osigura bodovima iz okršaja sa Eirom.

FIKS ST. DžONSTON – ROS KAUNTI       1

Sent Džonston se usamio na vrhu tabele. Na putu ka eliti,  ne bi smeo da ga saplete ni Ros Kaunti, tim koji se „raspao“  selidbom iz višeg u niži rang.  

