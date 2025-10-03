BOŠKO OROVIĆ: AIK hita u Evropu
* Trener u Švedskoj
ŠVEDSKA 1
Degerforš – Đurgarden 12
Mjalbi – Elsfborg 1X
Ester – Halmštad 2
AIK – VARNAMO 1
Geteborg – Hamarbi 12
Bromopojkarna – Heken 2
Sirijus – Malme 2
ŠVEDSKA 2
Landskrona – Varberg X
Estersund – Vasteras 2
Brage – Kalmar 2
UMEA – HELSINBORG 2
Odevold – Utsikten X2
Erebro – Falkenberg 2
Trelebrg – Sundsval 1X
Sandvikens – Ergrite 2
Od dva tima koji su proše godine ušli u prvu ligu, Degerfoš i Ester, ove godine jedan ispada. Malo je u boljoj formi Degerforš i lako se može desiti da osvoji sva tri boda protiv Đurgardena, mada mođe i da izgubi.Treće mesto na tabeli vodi u Evropu a pet timova su u igri zato mi je AIK veliki kec.
