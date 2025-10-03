Tip Asova

BOŠKO OROVIĆ: AIK hita u Evropu

Žarko Urošević

03. 10. 2025. u 10:30

* Trener u Švedskoj

Ilustracija

ŠVEDSKA 1

Degerforš – Đurgarden 12

Mjalbi – Elsfborg         1X

Ester – Halmštad 2

AIK – VARNAMO       1

Geteborg – Hamarbi    12

Bromopojkarna – Heken       2

Sirijus – Malme   2

ŠVEDSKA 2

Landskrona – Varberg          X

Estersund – Vasteras    2

Brage – Kalmar  2

UMEA – HELSINBORG      2

Odevold – Utsikten       X2

Erebro – Falkenberg    2

Trelebrg – Sundsval     1X

Sandvikens – Ergrite    2

Od dva tima koji su proše godine ušli u prvu ligu, Degerfoš i Ester, ove godine jedan  ispada. Malo je u boljoj formi Degerforš i lako se može desiti da osvoji sva tri boda protiv Đurgardena, mada mođe i da izgubi.Treće mesto na tabeli vodi u Evropu a pet timova su u igri zato mi je AIK veliki kec.

