BOJAN ZAJIĆ: Razdor u Brineu

* Trener u Vikingu, tipuje utakmice prve i druge lige Norveške

NORVEŠKA 1

subota,

FREDRIKŠTAD – BRINE 1

Sandefjord – Bran 3+

Valerenga – KFUM GG

nedelja,

Rozenborg – Bodo 2&3+

Kristijansund – Haugesund 1

STROMSGODSET – SARPSBORG 1

Tromso – Ham Kam 1

Viking – Molde 3+

NORVEŠKA 2

subota,

ALESUND – SKEID 1

ASANE – OD 3+

Hod – Mos 3+

LILESTREM – MJONDALEN 1

Start – Ranhajm 3+

nedelja,

KONGSVINGER – EGERSUND 1

Lin – Sogndal 1X

Stabek – Raufoš 1

Poslednji poraz dodatno je pokvario ionako lošu atmosferu u Brineu. Razdor između trenera i igrača traje već mesec dana, na terenu Fredrikštada jedinica je izvesna.

Stromsgodset se nalazi u zoni ispadanja, ali vezao je dve pobede, uz to se i pojačao tokom reprezentativne pauze. Očekujem da sa kvalitetnim novajlijama dođe do trijumfa nad Sarpsborgom.

Predlažem tri plus na susretu Asane – Od u drugoj ligi. Gosti su smenili trenera, a nisu imenovali novog, teško će izbeći katastrofalan rezultat.