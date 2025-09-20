BOJAN ZAJIĆ: Razdor u Brineu
* Trener u Vikingu, tipuje utakmice prve i druge lige Norveške
NORVEŠKA 1
subota,
FREDRIKŠTAD – BRINE 1
Sandefjord – Bran 3+
Valerenga – KFUM GG
nedelja,
Rozenborg – Bodo 2&3+
Kristijansund – Haugesund 1
STROMSGODSET – SARPSBORG 1
Tromso – Ham Kam 1
Viking – Molde 3+
NORVEŠKA 2
subota,
ALESUND – SKEID 1
ASANE – OD 3+
Hod – Mos 3+
LILESTREM – MJONDALEN 1
Start – Ranhajm 3+
nedelja,
KONGSVINGER – EGERSUND 1
Lin – Sogndal 1X
Stabek – Raufoš 1
Poslednji poraz dodatno je pokvario ionako lošu atmosferu u Brineu. Razdor između trenera i igrača traje već mesec dana, na terenu Fredrikštada jedinica je izvesna.
Stromsgodset se nalazi u zoni ispadanja, ali vezao je dve pobede, uz to se i pojačao tokom reprezentativne pauze. Očekujem da sa kvalitetnim novajlijama dođe do trijumfa nad Sarpsborgom.
Predlažem tri plus na susretu Asane – Od u drugoj ligi. Gosti su smenili trenera, a nisu imenovali novog, teško će izbeći katastrofalan rezultat.
