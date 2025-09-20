Tip Asova

BOJAN ZAJIĆ: Razdor u Brineu

Žarko Urošević

20. 09. 2025. u 11:00

* Trener u Vikingu, tipuje utakmice prve i druge lige Norveške

БОЈАН ЗАЈИЋ: Раздор у Бринеу

Ilustracija

NORVEŠKA 1

subota, 

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

FREDRIKŠTAD – BRINE 1

Sandefjord – Bran 3+

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Valerenga – KFUM GG

nedelja, 

Rozenborg – Bodo 2&3+

Kristijansund – Haugesund 1

STROMSGODSET – SARPSBORG 1

Tromso – Ham Kam 1

Viking – Molde 3+

NORVEŠKA 2

subota, 

ALESUND – SKEID 1

ASANE – OD 3+

Hod – Mos 3+

LILESTREM – MJONDALEN 1

Start – Ranhajm 3+

nedelja, 

KONGSVINGER – EGERSUND 1

Lin – Sogndal 1X

Stabek – Raufoš 1

Poslednji poraz dodatno je pokvario ionako lošu atmosferu u Brineu. Razdor između trenera i igrača traje već mesec dana, na terenu Fredrikštada jedinica je izvesna.

Stromsgodset se nalazi u zoni ispadanja, ali vezao je dve pobede, uz to se i pojačao tokom reprezentativne pauze. Očekujem da sa kvalitetnim novajlijama dođe do trijumfa nad Sarpsborgom.

Predlažem tri plus na susretu Asane – Od u drugoj ligi. Gosti su smenili trenera, a nisu imenovali novog, teško će izbeći katastrofalan rezultat.

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
JUNAJTEDOVA TRAGEDIJA SE NASTAVLJA: Sledeći koji su na redu da se naplate su londonski plavci

JUNAJTEDOVA TRAGEDIJA SE NASTAVLjA: Sledeći koji su na redu da se naplate su londonski "plavci"