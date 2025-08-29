SILVIJU BALAĆE: Rapid igra najlepše
* Bivši fudbaler Politehnike (Rumunija)
MOJ TIP
petak,
RAPID – UTA 1
subota,
Unirea S. - U. Kluž 2-3
Dinamo – Hermanštat 1
nedelja,
Arđeš – Metaloglobus GG
Botošani – Univer. Krajova 1X
Kluž – FKSB X
ponedeljak,
Čiksereda – Ocelul 0-2
Farul – Petrolul 3+
Poprilično sam siguran da će Rapid kod kuće da nanese Uti prvi poraz. Domaćin u ovom momentu igra najlepši fudbal u Rumuniji, a tome je najviše doprineo ofanzivac Elvir Koljić, paker i strelac četiri gola do sada.
I Dinamo je u formi, a Hermanštat mu ni po čemu nije dorastao. Kec je fiks, gost neće odoleti naletima.
