SILVIJU BALAĆE: Rapid igra najlepše

* Bivši fudbaler Politehnike (Rumunija)

MOJ TIP

petak,

RAPID – UTA 1

subota,

Unirea S. - U. Kluž 2-3

Dinamo – Hermanštat 1

nedelja,

Arđeš – Metaloglobus GG

Botošani – Univer. Krajova 1X

Kluž – FKSB X

ponedeljak,

Čiksereda – Ocelul 0-2

Farul – Petrolul 3+

Poprilično sam siguran da će Rapid kod kuće da nanese Uti prvi poraz. Domaćin u ovom momentu igra najlepši fudbal u Rumuniji, a tome je najviše doprineo ofanzivac Elvir Koljić, paker i strelac četiri gola do sada.

I Dinamo je u formi, a Hermanštat mu ni po čemu nije dorastao. Kec je fiks, gost neće odoleti naletima.