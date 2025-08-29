Tip Asova

SILVIJU BALAĆE: Rapid igra najlepše

Žarko Urošević

29. 08. 2025. u 13:30

* Bivši fudbaler Politehnike (Rumunija)

MOJ TIP

petak, 

RAPID – UTA 1

subota, 

Unirea S. - U. Kluž 2-3

Dinamo – Hermanštat 1

nedelja, 

Arđeš – Metaloglobus GG

Botošani – Univer. Krajova 1X

Kluž – FKSB X

ponedeljak, 

Čiksereda – Ocelul 0-2

Farul – Petrolul 3+

Poprilično sam siguran da će Rapid kod kuće da nanese Uti prvi poraz. Domaćin u ovom momentu igra najlepši fudbal u Rumuniji, a tome je najviše doprineo ofanzivac Elvir Koljić, paker i strelac četiri gola do sada.

I Dinamo je u formi, a Hermanštat mu ni po čemu nije dorastao. Kec je fiks, gost neće odoleti naletima.

