ŽELJKO LJUBENOVIĆ: Veres ostaje na nuli

Žarko Urošević

30. 08. 2025. u 10:50

* Bivši trener Minaja (Ukrajina)

ЖЕЉКО ЉУБЕНОВИЋ: Верес остаје на нули

Krivbas – Obolon 1

Kolos – Epicentar 1

METALIST – RUH 1

ČERKASI – VERES 1

Dinamo K. - Žitomir GG

Šahtjor – Oleksandrija 1

Metalist je imao poraz, remi, pa tek onda pobedu. Sada kada je probio led, trebalo bi da savlada kod kuće Ruh, čijiji je trener pred otkazom.

Čerkasi je iznenađujuće dobro započeo sezonu, na tabeli je odmah iza neprikosnovenih, Dinama i Šahtjora. Očekujem da zadrži visok nivo partija i protiv Veresa, koji se nije pomerio sa „nule“.

