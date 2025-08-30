DEJAN STANKOVIĆ: Vreme je da „podstanar“ izgubi

* Trener u Austriji, tipuje prvu ligu

MOJ TIP

SUBOTA,

LASK – Rid X

SALCBURG – BV LINC 1

GAK – ŠTURM 3+

NEDELjA,

Austrija – Altah X2

Hartberg – Rapid X2

Tirol – Volfsberger 2

Duel LASK - Rid je pokrajinski derbi, krajnje neizvestan, a od Salcburga očekujem da protiv BV Linca potvrdi dominaciju u ovoj sezoni i opravda ulogu favorita.

U gradskom okršaju Graca, pobednika je teško predvideti, ali sam uveren da će biti golova, bar tri.

Rezultati Tirola su iznad očekivanja. Ne igra na svom terenu, a posle tri kola, iako „podstanar“, nema ni poraz. Uspesima je došao kraj, izgubiće od Volfsbergera.