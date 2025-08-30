DEJAN STANKOVIĆ: Vreme je da „podstanar“ izgubi
* Trener u Austriji, tipuje prvu ligu
MOJ TIP
SUBOTA,
LASK – Rid X
SALCBURG – BV LINC 1
GAK – ŠTURM 3+
NEDELjA,
Austrija – Altah X2
Hartberg – Rapid X2
Tirol – Volfsberger 2
Duel LASK - Rid je pokrajinski derbi, krajnje neizvestan, a od Salcburga očekujem da protiv BV Linca potvrdi dominaciju u ovoj sezoni i opravda ulogu favorita.
U gradskom okršaju Graca, pobednika je teško predvideti, ali sam uveren da će biti golova, bar tri.
Rezultati Tirola su iznad očekivanja. Ne igra na svom terenu, a posle tri kola, iako „podstanar“, nema ni poraz. Uspesima je došao kraj, izgubiće od Volfsbergera.
