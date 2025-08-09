Tip Asova

MIODRAG KRIVOKAPIĆ: Rendžers ne greši

Žarko Urošević

09. 08. 2025. u 08:15

* Trener u Seltiku (Škotska)

МИОДРАГ КРИВОКАПИЋ: Ренџерс не греши

Livingston – Folkirk X

St. Miren – Madevel 1X

RENDžERS – DANDI 1, 2-3

Aberdin – Seltik 2

Dandi J. - Harts 2

Hibernjan – Kilmarnok 1

Rendžers je na svom „Ajbroksu“ veliki favorit protiv Dandija. Kec je fiks, a zbog učešća plavaca na međunarodnoj sceni, očekujem da domaćin ovaj meč reši sa dva do tri data gola.

Neizvestan meč, bez pobednika, očekujem u okršaju novih prvoligaša Livingstona i Kilmarnoka.

