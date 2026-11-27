IZLOŽBA POSVEĆENA ŽENAMA: Doprinos koji se pamti
U Surduličkom kulturnom centru održana je izložba posvećena ženama u SUBNOR-u opštine Surdulica, njihovom doprinosu očuvanju istorijskog nasleđa, negovanju kulture sećanja i promovisanju ravnopravnosti.
Kroz fotografije i dokumente predstavljene su žene različitih generacija koje svojim radom, posvećenošću i angažovanjem čuvaju uspomenu na prošlost i doprinose očuvanju vrednosti za buduće generacije.
Izložba je bila prilika da se istakne značaj ženskog angažovanja u organizaciji, ali i da se oda priznanje svim ženama koje svojim delovanjem pokazuju da su sećanje, odgovornost i zajedništvo vrednosti koje traju.
Izložbu je organizovao SUBNOR opštine Surdulica, uz finansijsku podršku Kabineta ministra za razvoj nedovoljno razvijenih opština.
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