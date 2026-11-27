ŽIVOT POSVETIO PRIRODI: IN MEMORIAM - U Kraljevu preminuo profesor Živko Slavković
U 81. godini u Kraljevu je preminuo profesor Živko Slavković, master biologije, dugogodišnji prosvetni radnik, istraživač prirode i jedan od najplodnijih autora u oblasti proučavanja flore, etnomedicine i etnoveterine kraljevačkog kraja.
Rođen u Kamenici, u zaseoku Gusenac, između Goča i Stolova, Slavković je čitav život posvetio prirodi, nauci i obrazovanju. Posle školovanja u Kraljevu, Kragujevcu i Prištini, magistrirao je na Šumarskom fakultetu u Beogradu, iz oblasti ekologije šumskih biljaka.
Kao profesor biologije, hemije, ekologije i zaštite životne sredine radio je u kraljevačkim srednjim školama, prenoseći znanje brojnim generacijama učenika. Decenijama je istraživao biljni svet Goča, Stolova i centralne Srbije, beležeći i čuvajući dragocena saznanja o tradicionalnoj upotrebi lekovitog bilja i narodnoj veterini. Iza njega je ostalo 60 naučnih radova i više od 80 knjiga i brošura, a Skupština grada Kraljeva dodelila mu je Diplomu zaslužnog građanina grada na Ibru.
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