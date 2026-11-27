U ČAST GLUMCA: U Kostolcu od ponedeljka festival „Despini dani“
U PONEDELjAK, 30. novembra, u Domu kulture u Kostolcu počinje pozorišni festival „Despini dani“, peti po redu, pokrenut u znak sećanja na preminulog glumca Nenada Despotovića Despu.
Do 4. decembra, publika će videti četiri predstave: „Petao lažnjak“, „Čorba od kanarinaca“, „Dogodilo se u Silver Sitiju“ i „Kuća sa prozorom“, koje će izvesti amateri iz Požarevca, Trstenika, Smederevske Palanke i Krnjeva. Završne večeri, u čast pobednika, pozorište „Kastelum“ grada domaćina odigraće predstavu „Profesionalac“ Dušana Kovačevića. Ovaj festival zajednički organizuju Centar za kulturu i pozorište „Kastelum“, pod pokroviteljstvom Gradske opštine Kostolac.
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