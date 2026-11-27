ISKLJUČENJA STRUJE: Sutra radovi na mreži u Braničevskom okrugu
U SUBOTU, 28. novembra, izvodiće se radovi na elektro-mreži, zbog čega će pojedini delovi Braničevskog okruga ostati bez struje.
U opštini Petrovac na Mlavi, od 8 do 15 sati struju neće imati zaseoci u Melnici: Dražilonje, Gršljana i Crveni Breg, kao i naselja Vitovnica, Melnica, Kladurovo, Kladurovo Velika Pretrža i Brezovica. Od 8 do 14, sa mreže će biti isključena naselja Barič i Bikinje kod Golupca. Na poručju grada Požarevca, od 8 do 15 struju neće imati stambeni blok u Ulici Ilije Gojkovića, hipodrom, deo kod restorana “Dorat”, Moravska ulica od hipodroma do kraja, naselja Dušanovac i Dragovac i STR ''Maja'' u Ulici Đure Đakovića.
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