RADOVE na putu Vlasotince-Šišava uslovljeni su vlažnoću i zbijenošću tla koji se redovno ispituju, što su glavni razlozi zašto se ne izvode svakodnevno.

OU Vlasotince

Nadležni su istakli da se nasipanje kolovoza tucanikom i uređenje kanala za odvođenje atmosferskih voda i prilaza svim objektima na trasi puta, duge 1,7 kilometara, obavljaju kada su za to ispunjeni neophodni uslovi koji se laboratorijski ispituju svakodnevno.

- JKP „Vodovod“ i Odeljenje Sektora za vanredne situacije, skoro svakog dana, rade na izbacivanju vode sa kolovoza kako bi se smanjio procenta vlage na trasi puta i stvorili uslovi da svi planirani radovi budu nastavljeni – istakao je Dušan Palašević, pomoćnik predsednika opštine.

Lokalni „Vodovod“ je prethodno završio rekonstrukciju kompletne vodovodne mreže uključujući i 105 individualnih priključaka duž ovog puta.