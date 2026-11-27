PUT OD VLASOTINCA DO ŠIŠAVE: Dinamika radova uslovljena vlažnošću terena
RADOVE na putu Vlasotince-Šišava uslovljeni su vlažnoću i zbijenošću tla koji se redovno ispituju, što su glavni razlozi zašto se ne izvode svakodnevno.
Nadležni su istakli da se nasipanje kolovoza tucanikom i uređenje kanala za odvođenje atmosferskih voda i prilaza svim objektima na trasi puta, duge 1,7 kilometara, obavljaju kada su za to ispunjeni neophodni uslovi koji se laboratorijski ispituju svakodnevno.
- JKP „Vodovod“ i Odeljenje Sektora za vanredne situacije, skoro svakog dana, rade na izbacivanju vode sa kolovoza kako bi se smanjio procenta vlage na trasi puta i stvorili uslovi da svi planirani radovi budu nastavljeni – istakao je Dušan Palašević, pomoćnik predsednika opštine.
Lokalni „Vodovod“ je prethodno završio rekonstrukciju kompletne vodovodne mreže uključujući i 105 individualnih priključaka duž ovog puta.
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