GRAĐANI O INVESTICIJAMA: Javna rasprava o budžetu Kraljeva za 2027.
Gradsko veće Kraljeva uputilo je javni poziv građanima za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu odluke o gradskom budžetu za 2027. godinu, u delu koji se odnosi na planiranje investicija.
Javna rasprava trajaće do 4. decembra kada će biti održana i javna sednica, a građani, udruženja i stručna javnost mogu dostaviti primedbe, predloge i sugestije Odeljenju za privredu i finansije Gradske uprave, pisanim putem ili elektronskom poštom na adresu privreda_i_finansije@kraljevo.org.
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