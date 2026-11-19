Građevinska inspekcija je utvrdila da zgrada OŠ „Jovan Popović“ u Kikindi, koju koristi i gimnazija „Dušan Vasiljev“, trenutno nije bezbedna, pa učenici od ponedeljka imaju časove na daljinu.

Foto: R. Šegrt

Ovakva situacija nastupila je jer se proteklog četvrtka, za vreme raspusta, kada nije bilo nastave, obrušio malter sa dela plafona pasarele koja povezuje glavnu školsku zgradu i salu za fizičko vaspitanje. Pre toga je ustanovljeno da je malter otpao zbog toga što se plafon natopio vodom, jer su na krovu pasarele oštećena tri crepa, a kiša je padala nekoliko uzastopnih dana.

- Zatvaranje zgrade za nastavu naložila je građevinska inspekcija sve dok se ne obavi dodatni pregled i detaljno ne ustanovi koliko je škola bezbedna ili ne. Ministarstvo prosvete smo obavestili da će se držati onlajn nastava svce dok budu trajale provere. Građevinska inspekcija je bila u školi i i inspektor je imao uvid u dokumentaciju o pregledu zgrade od pre godinu dana kada je ustanovljeno da je bezbedna – izjavila je Jelena Krvopić, direktorka OŠ „Jovan Popović“.

Foto: R. Šegrt OŠ "Jovan Popović"_lepa fasada, a loši plafoni

Krvopićeva je rekla da je nastava na daljinu u ovom trenutku jedini prihvatljivo rešenje budući da se deo maltera u jednoj učionici obrušio početkom juna ove godine, kada je jedan gimnazijalac zadobio ogrebotine. Osim glavne školske zgrade nije bezbedna ni susedna koja se koristi za školski dnevni boravak. Pre mesec dana direktorka Krvopić je primetila da se kruni fasada, pa je obavestila građevinsku inspekciju da obavi nadzor i od tada su oko objekta postavljene žute trake upozorenja. Inače, obe zgrade su pod prethodnom zaštitom države i radovi na njima moraju da se obavljaju sa dozvolom Međuopštinskog zavoda za zaštitu spomenika iz Subotice.

GIMNAZIJA PODSTANAR

Gimnazija je podstanar u zgradi OŠ „Jovan Popović“, u Ulici kralja Petra Prvog, od septembra prošle godine, jer se zgrada gimnazije, u centru grada, koju kosristi i Ekonomsko-trgovinska škola, temeljno rekonstruiše. Osnovci „Jove“ nastavu imaju pre podne, a gimnazijalci popodne.