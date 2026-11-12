PREGLEDI JEDNOM MESEČNO: Dom zdravlja u Plandištu uspostavlja Službu medicine rada

U DOMU zdravlja „Prvi oktobar“ u Plandištu počinje sa radom Služba medicine rada, koja će žiteljima te male južnobanatske opštine omogućiti da u svom mestu obave preglede, zbog kojih su do sada morali da putuju u susedni Vršac.

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Ova zdravstvena usluga biće realizovana u saradnji sa lekarima iz Doma zdravlja Vršac, a meštanima će biti dostupna jednom mesečno.

-Početak rada ove službe predstavlja značajan korak u nastojanju da se zdravstvene usluge približe građanima i da se na taj način odgovori na njihove svakodnevne potrebe. Stanovnici cele opštine imaće mogućnost da potrebne preglede obave u svom mestu, uz stručnu podršku i saradnju zdravstvenih ustanova iz Plandišta i Vršca – rekao je dr Nebojša Drljević, v.d. direktora ove zdravstvene ustanove.

U okviru Službe medicine rada obavljaće se različiti pregledi, uključujući i preglede potrebne za polaganje vozačkog ispita, za posedovanje i korišćenje lovačkog oružja, za zasnivanje radnog odnosa i obavljanje poslova za koje je neophodno utvrđivanje radne i zdravstvene sposobnosti.

Svi ovi pregledi zakazivaće se kod izabranog lekara, a termini će biti naknadno utvđivani i objavljivani.

Ovo je, inače, još jedna mera, kojom Dom zdravlja „Prvi oktobar“ unapređuje svoj rad. Nedavno je u Stomatološkoj službi pušten u rad digitalni ortopan, kojim je unapređena ortodontska dijagnostika. Reč je o aparatu dobijenom na konkursu Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, koje im je ranije obezbedilo i dva saniteta za potrebe opšte medicine, zatim specijalizovano vozilo za prevoz pacijenata na dijalizu, kao i vozilo za potrebe kućne nege pacijenata...

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