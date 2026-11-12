Srbija

BIZKOD PONOVO U SUBOTICI: Od ideje do realizacije uz pomoć AI

Jelena Lemajić

12. 11. 2026. u 12:25

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ŠTA sve može da se napravi za 12 sati kad su u timu troje studenata i AI? Odgovor će dati ovogodišnji BizKod, koji će se održati 5. decembra u Subotici.

БИЗКОД ПОНОВО У СУБОТИЦИ: Од идеје до реализације уз помоћ АИ

foto Inspira grupa

Svaki tim na dan takmičenja dobija plaćenu licencu za AI. Timovi od po tri studenta dobijaju konkretan biznis problem i imaju 12 sati da razrade ideju i naprave funkcionalnu aplikaciju ili tehničko rešenje koje tu ideju podržava. Uz njih su dva mentora, a žiri ocenjuje koliko je rešenje primenljivo u praksi. 

Od prvog dana BizKod povezuje studente, akademsku zajednicu i privredu i tako doprinosi razvoju lokalne zajednice. Kroz takmičenje je do sada prošlo više od 450 studenata. Novina ove godine je AI, koji više nije bonus, već uslov. Studenti koji su AI već usvojili u učenju i istraživanju sada to mogu da pokažu i na takmičenju. Svaki tim u okviru prijave rešava mini AI izazov, u kom uz pomoć AI-ja pravi jednostavnu aplikaciju koja radi. 

-Ovogodišnji BizKod studentima omogućava da budu direktni akteri digitalne transformacije poslovanja, o kojoj kod nas uče kroz studije slučaja svetskih kompanija. Ekonomisti i poslovni informatičari sede za istim stolom i spajaju biznis i tehnološka znanja, baš kao u savremenim kompanijama - ističe dr Mirjana Marić, profesorka Ekonomskom fakulteta. - Ponosna sam na BizKod jer pokazuje šta se dešava kada se spoje privreda i akademija: dobijamo generacije koje same kreiraju prilike, a ne čekaju da one dođu.

Po rečima dr Zlatka Čovića, profesora Visoke tehničke škole strukovnih studija u Subotici, BizKod je postao subotički brend koji treba da se čuva.

- Studentima daje iskustvo koje ne možemo u potpunosti da simuliramo u učionici: rad na realnom problemu, u timu i pod pritiskom. Kada je reč o veštačkoj inteligenciji, naš stav je da ona treba da bude koristan alat, a da budući inženjeri ostanu poslednja karika koja stručno i etički procenjuje rezultat - smatra Čović. 

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